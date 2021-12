Cuando parecía que lo peor de la pandemia ya había pasado, nuevos contagios amenazan a la población, y el mundo del deporte no es ajeno a ello. A las cancelaciones de partidos de la NBA y fútbol, podrían sumarse los shows de WWE. Esto luego de conocerse el positivo de Seth Rollins.

El excampeón reveló que dio positivo a COVID-19, lo que ha generado cambios en la programación de WWE y mucha preocupación entre los luchadores. debido a otros posibles contagios. Entre tantas medidas de urgencia está la ausencia de Roman Reigns.

El campeón Universal estaba pauteado para aparecer en el live show de Tampa del 26 de diciembre; sin embargo, no apareció por medidas de seguridad. Y es que WWE quiere cuidar del samoano dado que es una persona de riesgo por sus problemas en el pasado con la leucemia.

WWE quiere protegerlo y así evitar que la cancelación de Day 1, el primer evento del 2022. El samoano está programado para pelear contra Brock Lesnar por el título Universal, por lo que se están tomando todas las precauciones para evitar la baja del evento principal.

Más cambios en el cartel

También se conoció que en SmackDown, la otra marca de WWE, hubo novedades. El evento estelar tenía prevista una aparición de Roman Reigns. Sin embargo, el dueño de cinturón azul no compitió frente a Drew McIntyre y The New Day. Al final, el escocés se unió a Sheamus para chocar con The Usos.

Del mismo modo (como con Becky Lynch, Bianca Belair y Big E), no se conocer la razón que dejó fuera al samoano. Hasta aquí, WWE evitó pronunciarse cuando hubo contagiado por coronavirus entre el talento que posee en la empresa. Vince McMahon y compañía dejó en manos de cada superestrella ese asunto y un ejemplo es Seth Rollins.

¿Y ‘Day 1′?

WWE abrirá el 2022 a lo grande con el evento denominado ‘Day 1′. El show será el primer día del año entrante y será en Atlanta, Georgia. Tras el positivo de Rollins, es evidente que debe haber cambios en la cartelera original, pues Seth buscaría el título de la ‘marca roja’ frente a Big E, el titular, y Kevin Owens.

De su lado, Roman Reigns defenderá el campeonato de SmackDown contra Brock Lesnar, Becky Lynch (pareja de Rollins) pone en juego el cinturón de la ‘marca roja’ ante Liv Morgan, entre otros combates programados. De momento, a falta de oficialización, se espera alguna modificación en la cartelera y las novedades deberían conocerse en la emisión de Raw del 27 de diciembre.