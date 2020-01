En el arranque del Royal Rumble 2020, Roman Reigns y el ‘Rey’ Baron Corbin se enfrentaron en una lucha sin descalificación, que terminó ganando el ‘Perro mayor’, luego de aplicarle a su rival un ‘puño del súper hombre’ y una lanza.

La contienda empezó en el ring, pero se trasladó repentinamente a las gradas del público. Allí, usaron de todo, hasta los baños portátiles que había puesto la empresa. Y como era de esperarse, Robert Roode y Dolph Ziggler entraron para apoyar a Corbin.

Sin embargo, el exmiembro de The Shield no se quedó solo, pues The Usos (Jey y Jimmy) salieron a ayudarlo. Al final, Reigns y Corbin se quedaron solos. En ese momento, el ‘Rey’ fue presa fácil para el ‘Perro mayor’.

Primero, Roman le aplicó un ‘puño del súper hombre’ y luego lo remató con una lanza. De esta manera, se vengó de todo lo que su oponente le había hecho en las semanas previas durante los programas de SmackDown.

El Royal Rumble 2020 tendrá como plato principal la ‘Batalla Real’ de 30 luchadores, en donde Brock Lesnar saldrá con el número uno.

