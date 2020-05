JTG y Shad Gaspard no solo formaron el equipo Cryme Tyme en WWE. También fueron amigos, hermanos. Así que, a través de Instagram, a modo de homenaje, JTG ha decidido escribirle un emotivo mensaje a Gaspard, quien falleció el domingo 17 de mayo luego de que una fuerte corriente lo arrastrara en una playa de Los Ángeles, en California.

“Quiero agradecer a todos los amigos, fanáticos y familiares que se pusieron en contacto conmigo y con la familia de Shad durante este momento difícil. Todo este amor y apoyo que me han dado me está ayudando a superar esta situación. Tengo momentos en los que me siento incrédulo, en los que siento una gran cantidad de dolor, pero empiezo a recordar a Shad, la relación que teníamos, y comienzo a sonreír”, señala JTG.

Y agrega: “Tengo un montón de recuerdos entre Shad y yo. Simplemente nos relajábamos sin razón y la pasábamos bien, disfrutando de la energía del otro, entrenando, trabajando y viajando juntos por el mundo. Nos reíamos de bromas internas que nadie sabía. También íbamos a comer compulsivamente a Red Lobster, nuestro lugar favorito de comidas. Este tipo de relación que tuvimos Shad y yo solo sucede una vez en la vida. Si tienen un amigo o un ser querido que está cerca, siempre trata de hacerle ver cuánto lo quieres. No sabemos qué puede ocurrir mañana”.

“Shad y yo siempre expresamos lo mucho que nos apreciábamos el uno con el otro y luego comíamos una buena parrillada.... solo para equilibrar las cosas. Shad, gracias por estar siempre ahí para mí. Fuiste más que mi compañero de equipo, más que un amigo. Eras el hermano mayor que siempre quise tener. El mundo te recordará por lo que eres: un héroe. Cryme Time por siempre".