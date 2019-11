The Undisputed Era (stable formado por Adam Cole, Kyle O’Reilly, Bobby Fish y Roderick Strong) se hizo presente en SmackDown para interrumpir a Shinsuke Nakamura y Sami Zayn. Sin embargo, estos dos últimos, estando en desventaja, se bajaron del ring y dejaron que los de NXT se adueñen del cuadrilátero. Pero no fue por mucho tiempo, pues Kofi Kingston y Big E (The New Day) aparecieron para retar a los luchadores de la marca amarilla.

Sin embargo, no llegaron solos. Kofi y Big E trajeron a Heavy Machinery y los cuatros empezaron a luchar contra los de NXT. Se dieron buenos golpes. Pero, al final, The Undisputed Era se quedó con la victoria, ya que Roderick Strong le metió un rodillazo a Tucker Knight y luego le hizo la cuenta de tres.

Momento que Roderick Strong le da la victoria a su equipo. (Foto y video: FOX Sports 3)

Este Friday Night SmackDown de Chicago es el último show antes del evento Survivor Series, que se celebrará el domingo 24 de noviembre en el Allstate Arena de Rosemont, en Illinois. Será la primera vez que este pay-per-view cuente con luchadores de NXT, además de las superestrellas de Raw y SmackDown.

Para este evento, la empresa ha confirmado ocho enfrentamientos: Brock Lesnar contra Rey Mysterio por el título de la WWE; 'The Fiend’ Bray Wyatt versus Daniel Bryan por el cinturón universal; el combate entre las dueñas del título femenino de cada marca; la pelea entre los campeones en parejas de cada show, y las luchas tradicionales de Survivor Series: la de hombres y la de mujeres.

AJ Styles, Roderick Strong y Shinsuke Nakamura, campeones de Estados Unidos, Norteamericano e intercontinental, respectivamente, también se verán las caras en el evento. La última contienda en confirmase fue la de Adam Cole contra el ganador de una triple amenaza, que se desarrollará este sábado en WarGames 2019. Cole tendrá que defender su título de NXT.

