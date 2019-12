No solo a los fanáticos les gustaría que CM Punk vuelva a pisar un cuadrilátero de la WWE. A Stephanie McMahon también. Así lo hizo saber durante una reciente conferencia telefónica que le dio a los medios de comunicación. Pero la jefa de marca de la empresa no solo quiere ver al ‘Mejor en el mundo’, también le gustaría que AJ Lee vuelva a trabajar con ellos.

“Personalmente, me encanta verlos pelear. El problema es que Punk ha dejado claro en reiteradas ocasiones que no está interesado en subirse a un ring en estos momentos, pero si pasa, sería interesante. Y, por supuesto, me encantaría que AJ Lee regrese a la división de mujeres”, declaró Stephanie.

"AJ Lee -actual pareja de Punk- era un personaje increíblemente genial. Algunas de las historias más interesantes e intrigantes de su época la tuvieron a ella como protagonistas. De verdad creo que merece recibir el mismo reconocimiento que cualquier luchadora de la división actual”, agregó.

Por último, Stephanie dijo: “Creo que nuestro elenco de mujeres nunca ha sido tan bueno. Todas las luchas, tanto de NXT, Raw y SmackDown, siempre podrán recibir las oportunidades que merecen”. ¿Se animarán Punk y AJ a pisar, otra vez, el cuadrilátero de WWE?

