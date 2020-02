No es secreto que The Revival -grupo conformado por Scott Dawson y Dash Wilder- quieren dejar la WWE. Los seguidores de la lucha libre han especulado sobre las posibles razones y la que más calado, al menos en redes sociales, es que desean irse porque la empresa no los vuelve campeones. Esto ha sido desmentido por uno de los miembros.

Una usuaria en Twitter que responde al nombre de Shades Kelly le escribió a Scott Dawson que ellos no siempre pueden ganar los títulos. El luchador no se quedó callado y le contestó: “No pedimos ser campeones. Solamente queremos el control creativo de nuestros personajes”, dejando claro el porqué de su malestar dentro del Imperio McMahon.

Hace unas semanas, las dos superestrellas registraron en Estados Unidos las patentes de Shatter Machine (su movimiento especial) y el FTRKO (nombre del stable que formaron con Randy Orton). Y también pidieron -por segunda vez- la rescisión de su contrato con la WWE, el cual termina en el mes de abril.

La empresa aún no se ha manifestado. Lo único que se sabe, según medios especializados, es que la compañía le añadirá diez meses adicionales al contrato de Dash Wilder, por el tiempo que estuvo ausente cuando se rompió la mandíbula en 2016.

