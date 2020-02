[EN DIRECTO, HOY FOX ACTION] UFC 247 EN VIVO ONLINE VER FOX ACTION GRATIS: Jon Jones tendrá un nuevo reto en su paso como monarca de la división de peso semipesado. Esta noche, ‘Bones’ enfrentará a Dominick Reyes, un invicto retador con un récord de 12-0. Ambos estuvieron cara a cara la noche de ayer, pero sin hacer contacto visual. Esta será su tercera defensa del cinturón luego de vencer a Anthony Smith y Thiago Santos. Por su parte, Valentina Shevchenko expondrá su título de peso mosca femenino frente a Katlyn Chookagian. La ‘Bala’ buscará ganar de forma contundente y seguir siendo la monarca de la división. La kirguisa de corazón peruano defenderá el título por tercera vez luego de vencer a Jessica Eye y Liz Carmouche.

UFC 247 EN VIVO: resultados del evento:

•Lauren Murphy venció a Andrea Lee por decisión dividida

Kalinn Williams derrotó a Alex Morono por nocaut

Mario Bautista venció a Miles Johns por nocaut técnico

•Journey Newson derrotó a Domingo Pilarte por nocaut técnico

•Andre Ewell venció a Jonathan Martínez por decisión dividida

•Youssef Zalal venció a Austin Lingo por decisión unánime





UFC 247: Jon Jones tuvo último careo con Dominick Reyes previo a su pelea por el título de peso semipesado. (Foto y video: UFC)

: Jones vs. Reyes y el Shevchenko vs. Chookagian EN DIRECTO LIVE: sigue estas dos peleas que se desarrollarán en el Toyota Center de Houston, en Texas, esté sabado 8 de febrero. Jon Jones llega como claro favorito a seguir defendiendo ssu título, aunque Dominick Reyes puede dar la sorpresa. La ‘Bala’ Shevchenko, por su parte, también llega como favorito después de dfender dos veces su título. La transmisión EN VIVO estará a cargo de FOX Action desde las 8:00 pm (preliminares) y desde las 10:00 pm (estelares). Sigue en Depor. com EN VIVO EN DIRECTO ONLINE todas las incidencias y minuto a minuto.

Tras retener celebrar victorias contra Jessica Eye y Liz Carmouche, la ‘Bala’ deberá demostrar nuevamente su superioridad sobre el octágono. La retadora por el título que ostenta la kirguisa nacionalizada peruana es la estadounidense Katlyn Chookagian, quien viene de dos triunfos consecutivos.

El segundo evento pay-per-view de la UFC en el 2020 tiene como atractivo principal el enfrentamiento entre Jon Jones y Dominick Reyes por el cetro semipesado de la compañía.

El UFC 247 comenzará a las 6:15 de la tarde (hora peruana) con el desarrollo de las primeras preliminares, que serán transmitidas a través de UFC Network, mientras que los combates de la cartelera preliminar y estelar se verán por FOX Action, desde las 8:00 y 10:00 de la noche, respectivamente.

UFC 247: Valentina Shevchenko tuvo careo con su retadora previo a su combate por el título de peso mosca femenino. (Foto y video: UFC)

UFC 247 | cartelera principal:

Jon Jones (c) vs. Dominick Reyes / Peso semipesado

Valentina Shevchenko (c) vs. Katlyn Chookagian / Peso mosca femenino

Juan Adams vs. Justin Tafa / Peso pesado

Mirsad Bektic vs. Dan Ige / Peso pluma

Derrick Lewis vs. Ilir Latifi / Peso pesado

UFC 247 | cartelera preliminar:

Trevin Giles vs. Antonio Arroyo / Peso mediano

Alex Morono vs. Kalinn Williams / Peso welter

Lauren Murphy vs. Andrea Lee / Peso mosca femenino

Miles Johns vs. Mauro Bautista / Peso gallo

Journey Newson vs. Domingo Pilarte / Peso gallo

Andre Ewell vs. Jonathan Martinez / Peso gallo

Austin Lingo vs. Youseff Zalal / Peso pluma

UFC 247: horarios y canales:

México: 9:00 p.m. /Fighting Network

Perú: 10:00 p.m. / FOX Action

Colombia: 10:00 p.m. / FOX Action

Ecuador: 10:00 p.m. / FOX Action

Argentina: 12:00 p.m. / FOX Action

Uruguay: 12:00 p.m. / FOX Action

Chile: 12:00 p.m. / FOX Action

Estados Unidos: 10:00 p.m. (Nueva York, Miami, Florida y Washington D. C.) / ESPN

TE PUEDE INTERESAR