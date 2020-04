Este viernes Triple H celebrará en SmackDown su vigesimoquinto aniversario como luchador en WWE. Y para promocionar el show azul, Hunter estuvo en el programa The Bump. Lo que no se esperó era que The Rock apareciera y le dedicara algunas palabras a través de un video.

“¡Por fin, The Rock! No puedo hacerlo como quiero, porque estamos en cuarentena y el vecindario está en silencio, y los vecinos podrían pensar que está pasando algo loco. Pero la verdad es que sí está ocurriendo algo grande, y lo que está sucediendo es que Triple H cumple 25 años de su histórica y épica carrera”, comenzó Dwayne Johnson.

“Me honra enviarte este mensaje, amigo mío, para ayudarte a celebrar y a honrar veinticinco años no solo formando parte de WWE, sino 25 años siendo WWE. Tengo que decirte que somos tipos afortunados por haber tenido las carreras que tuvimos en el mundo que tanto amamos: la lucha libre. También tengo que decirte que, desde mi primer combate en Survivor Series en el Madison Square Garden, te portaste tan bien conmigo y me recibiste con los brazos abiertos", continuó el actor.

Y prolongó: “Pero también sabía que, de toda la gente que estaba en el vestuario, en tus ojos había hambre de triunfo y que íbamos a competir entre nosotros y lo íbamos a dejar todo. Eso es exactamente lo que hicimos. Y es por eso que teníamos una química increíble. Iba a hablar de las peleas que tuve con Stone Cold, con Mick Foley, con The Undertaker. Pero solo hay un hombre con el que he recorrido el mundo y con el que he luchado de manera tan consistente, dando combates increíbles: ese hombre eres tú. Y te agradezco por eso".

The Rock también destacó lo que Triple H está haciendo con la empresa, como por ejemplo la creación de NXT. “Te quiero, hermano”, concluyó la estrella de Hollywood. Este viernes, aunque Johnson no estará presente, la celebración continuará a lo grande en SmackDown.

