Con solo levantar la ceja tenía al estadio a sus pies. En Survivor Series 1996 debutaría The Rock. Se hacía llamar Rocky Maivia, en honor a su papá, Rocky Johnson, y su abuelo, Peter Maivia. Tenía 26 años y era el chico bueno del ring por venir de una familia de luchadores. Los fanáticos de WWE no se imaginaban que pronto sería el ‘Campeón del pueblo’.

¿Cómo así? Él mismo se otorgó ese ‘título’. Pese al cartel con el que comenzó, estaba lejos de ser el preferido del público. Como no ‘pegó’, su personaje mutó a La Roca: todo lo contrario a Maivia.

Era rudo y nada bonachón. Se unió a la facción Nation of Domination, y fue ganando popularidad gracias su habilidad con el micro, pese a que en sus ‘promos’, por su papel de ‘villano’, solía insultar al público y a otros luchadores.

Es que La Roca tenía la virtud de ser entretenido. Empezó a referirse a sí mismo en tercera persona (“La Roca dice...”) y era capaz de mantener la atención del público durante todo un segmento televisivo con sus ingeniosas y divertidas frases y discursos.

Fórmula perfecta

Pese a ser ‘villano’, la gente lo adoraba, por lo que la WWE lo convirtió en ‘bueno’ y en el rostro de la empresa. Imitaba al Undertaker o Kane, mandaba a callar a Triple H o a Stone Cold. Y cuando le tocaba ser ‘bueno’, se burlaba sin ponerse rojo de Vince McMahon, el dueño de la compañía, y sus secuaces.

Sonaba su canción característica (If you smeeell...) y el coliseo estallaba. Antes de que hablara, el público rugía. Mientras luchaba, el “¡‘Rocky’, ‘Rocky’, Rocky’...!” no cesaba. Peleara contra quien peleara, la Roca siempre era favorito.

Con ese cariño sobre los hombros, Dwayne Johnson –su verdadero nombre– se autoproclamó el ‘Campeón del pueblo’. Y los fanáticos no pudieron estar más de acuerdo con él. Ganó su primer título en 1998, enfrentó a los mejores en sus siete años en la cima de la WWE, y en el 2000 protagonizó 12 eventos estelares de ‘pago por ver’, un récord aún vigente.

Muchas veces el carisma es vital para construir una carrera en WWE. Y esto le sobraba a La Roca. Hasta hoy, en que aparece en ocasiones especiales, es capaz de mover a miles de fanáticos con tan solo mostrarse en el ring o decir unas palabras.. Por eso, es un ícono... del pueblo, por supuesto.

Sus más recordadas luchas

1-Judgment Day (21/05/2000): Defendió su título ante Triple H en un ‘Iron man match’ (gana el que logra más caídas en 60 minutos). El ‘Juego’ ganó 6-5, con Shawn Michaels como árbitro especial.

The Rock enfrentó a Triple H en Judgment Day 2000. (WWE)

2-Armageddon (10/12/2000): Es la ‘Hell in the cell’ más grande de la historia al incluir seis luchadores: La Roca, Stone Cold, Rikishi, The Undertaker, Triple H y Kurt Angle (c). Angle terminó reteniendo su título.

The Rock estuvo en el Hell in a Cell más grande de la historia. (WWE)

3-WrestleMania 18 (17/03/2002): Considerada un ‘Icon vs. Icon match’, al ser dos de las estrellas más emblemáticas de WWE: Hulk Hogan y La Roca. Ganó este último, ante un público ‘on fire’ durante toda la pelea.

The Rock luchó contra Hollywood Hulk Hogan en WrestleMania 18. (WWE)

4-Vengeance (21/07/2002): En una muy buena triple amenaza, venció a Kurt Angle y The Undertaker, el vigente campeón indiscutido. Fue su último título como luchador recurrente de la WWE.

The Rock se enfrentó a Kurt Angle y The Undertaker en Vengeance. (WWE)

5-Backlash (24/04/2003): The Rock anunciaba su retiro, pero coincidió con el debut de Goldberg, quien lo retó en Backlash. Fue su último combate individual como luchador a tiempo completo, y perdió.

The Rock enfrentó a Goldberg en Backlash 2003. (WWE)

Todos sus títulos

1-Campeón de WWE (8 veces): Su primera corona fue en alianza con ‘La Corporación’, grupo liderado por Vince McMahon.

The Rock fue campeón de WWE en ocho oportunidades. (WWE)

2-Campeón mundial peso pesado/WCW (2 veces): En la primera vez venció a Booker T y en la segunda le arrebató el título a The Undertaker.

The Rock fue campeón pesado pesado en dos ocasiones. (WWE)

3-Campeón Intercontinental (2 veces): Una vez fue como Rocky Maivia. La segunda, en una lucha de escaleras ante Triple H.

The Rock ganó dos veces el título Intercontinental. (WWE)

4-Campeón en parejas (5 veces): Fue campeón con Mankind, The Undertaker y Chris Jericho.

The Rock ganó con Mankind tres veces los títulos en parejas. (WWE)

Apariciones tras su retiro

En 2003 dejó de luchar de forma permanente en WWE y apareció de vez en cuando. Incluso, sumó un reinado más. En 2019 anunció su retiro definitivo.

-Todavía vigente: Desde 2003 tuvo ocasionales luchas en pareja. La última, en Wrestlemania XX (2004): hizo junto a Mick Foley, vencieron a Evolution. No volvería a pelear oficialmente durante 7 años.

The Rock volvió para ayudar a Mick Foley en WrestleMania 20. (WWE)

-Invitado de lujo: Regresó en 2011 para anunciar que sería el anfitrión de Wrestlemania. Ese mismo año luchó en Survivor Series, junto a John Cena, a quien retaría a una pelea en WrestleMania 2012.

The Rock fue anfitrión de WrestleMania. (WWE)

-Fue más que Cena: Luchó contra Cena en Wrestlemania 28 y se llevó la victoria. Al día siguiente, anunció que retaría al campeón para el WM del siguiente año, sin importar quién fuera.

The Rock venció a John Cena en WrestleMania 28. (WWE)

-Un nuevo título a la vitrina: CM Punk, dueño del título en 2013, quiso ‘madrugar’ a La Roca y se enfrentaron en Royal Rumble. ‘Rocky’ resultó ganador, pero Cena se vengó en WM y le quitó el título.

The Rock volvió a enfrentar a John Cena al año siguiente en WrestleMania 29. (WWE)

-La familia primero: Intervino para ayudar a Roman Reigns, su primo, a ganar el Royal Rumble 2015. En Wrestlemania de ese año tuvo una aparición especial junto a Ronda Rousey.

The Rock apareció en WrestleMania 2015 para ayudar a su primo Roman Reigns. (WWE)

-Instauró un nuevo récord: Nuevamente apareció, ahora en Wrestlemania 2016. Se enfrentó a Erick Rowan y lo derrotó en seis segundos, siendo esta la pelea más corta en la historia de WM.

The Rock peleó de forma sorpresiva en WrestleMania 2016. (WWE)