The Rock es una de las figuras históricas más importantes de la WWE. Hoy es un famoso actor, pero antaño fue la cara principal de la empresa de Vince McMahon. Sobre todo en la ‘Era de la Actitud’, cuando había una guerra directa con la extinta WCW.

Actualmente, no se puede hablar de una guerra, pero sí de una batalla que sostienen NXT y el programa Dynamite de la AEW. Existía la curiosidad de saber si ‘La Roca’ veía a la competencia de WWE y resulta que sí: el mismo Dwayne Johnson lo ha confirmado e, incluso, le parece algo bueno.

En un Instagram Live que estaba haciendo The Rock, uno de sus seguidores le preguntó si veía AEW. Y el actor respondió “Sí, por supuesto que lo veo. Estoy muy feliz por el éxito de esa compañía. Siempre es algo bueno (ese tipo de competencias), porque incentiva a mejorar un producto”.

Johnson también usó algunos minutos del ‘en vivo’ para revelar lo que más extraña de su etapa como superestrella de la WWE. “Me encantaba crear cosas con los luchadores con los que tenía más química. No me importaba ser el más grande, el más fuerte, el que siempre ganaba o el que saltaba desde lo alto de la jaula. Solo me importaba conectar con la audiencia cada noche, eso es lo que más echo de menos”, concluyó.

The Rock says he watches AEW pic.twitter.com/6FPENXhVYA — Ryan Satin (@ryansatin) April 13, 2020

