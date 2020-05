A pesar de la edad (tiene 55) y las múltiples lesiones que lo han aquejado en su carrera, The Undertaker firmó un nuevo contrato con WWE por otros 15 años más. Esto según informó el portal Wrestling Observer Newsletter.

De acuerdo al portal, el acuerdo se dio el año pasado y tendría nuevos puntos que regularían las apariciones de The Undertaker fuera de WWE. Y es que Vince McMahon no quiere que vuelva a ocurrir lo que sucedió en la última convención Starrcast, cuando la leyenda apareció en el evento, el cual estaba relacionado a AEW.

El nuevo contrato de ‘Taker’ sería de carácter vitalicio, pues el ‘Hombre Muerte’ es una de las figuras más importantes en WWE. Tal es así que los números que mueven están entre las siete cifras.

Cabe señalar que esta revelación del nuevo contrato de The Undertaker se da a conocer en medio de su documental ‘The Last Ride’. El reportaje narra no solo el mítico personaje de WWE, sino recorre su lado más humano.

