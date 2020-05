Por estos días, The Undertaker está en el foco de la prensa. Su serie, The Last Ride, le ha dado más notoriedad de la que ya tenía. Por eso, está siendo entrevistado por distintos medios. Recientemente, conversó con Pardon My Take y allí habló sobre su histórica racha en WrestleMania.

“Personalmente, yo no quería perder la racha. Me gustaría haber llegado invicto a las 25 o 26 victorias. Probablemente, se habría convertido en la racha más importante de la historia de la lucha libre. Pero el negocio es el negocio. A veces vas a ganar y en otras tienes que perder”, declaró el ‘Enterrador’.

“Hablé con Vince antes de la pelea con Brock Lesnar en WrestleMania 30 y le pregunté: ‘¿Estás seguro que quieres hacer esto?’ Él me contestó: ‘Si no es Brock, ¿quién te va ganar?’. Está bien, fue su decisión. Si es lo que quiere el jefe, así lo haré”, agregó ‘Taker’.

Al 'Hombre muerto’ también le consultaron sobre el porqué de sus entradas largas, a lo que él contestó: “Muchas veces depende de mi oponente. Si trabajo con alguien que tiene un arsenal limitado o pienso que el combate va a ser una porquería, tengo que hacer que esa pelea valga la pena, así que recurro a mi entrada."

"Hay veces en que me tomo un tiempo extra porque sé que la contienda será horrible. Así que hago todo lo posible para que mi ingreso al cuadrilátero sea como un regalo para el público, ya que se sentirá decepcionado cuando suene la campana”, concluyó.