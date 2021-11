El fin de la racha de The Undertaker en WrestleMania fue uno de los momentos más icónicos en WWE. En 2014, y de manera sorpresiva, el ‘Enterrador’ perdió su invicto de 21 combates a manos de Brock Lesnar en la edición 30 del megaevento.

Pasaron muchos años desde aquel momento, sin embargo, The Undertaker no olvida el fin de su racha y ahora reveló que hubiera preferido que acabe de otra manera. En una reciente entrevista, la leyenda de WWE se cuestionó si realmente Lesnar debió ser quien lo derrote por primera vez en WrestleMania

“Quiero decir, desde un lugar egoísta. Hubiera sido bueno invicto, pero eso no es un negocio. Mi carrera, como dije y lo diré una y otra vez, he sido increíblemente bendecido con lo que he podido hacer en esta industria y llegar un momento en el que tienes que pagar por adelantado”, inició The Undertaker en la entrevista con Dallas Morning News.

“No sé si Brock [Lesnar] era el tipo adecuado. Me agrada, Brock y yo somos amigos. No sé si él necesitaba esa victoria. Brock era una auténtica superestrella en ese momento. Entonces, no sé si lo necesitaba”, agregó.

The Undertaker reveló que le hubiera gustado que Roman Reigns sea quien lo derrote por primera vez. Y es que cuando ambos se enfrentaron en 2017, ‘Taker’ no estaba en su mejor condición física.

“Roman definitivamente hubiera sido la decisión correcta. Ojalá hubiera sido el primero. Ojalá pudiera haberlos revertido, ¿sabes lo que estoy diciendo? Si Roman hubiera podido hacerlo, creo que habría aumentado el valor”, comentó.