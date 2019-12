El último evento del año de la WWE será el TLC 2019 (Tables, Ladders and Chairs), que se llevará a cabo este domingo 15 de diciembre en el Target Center de Minneapolis, en Minnesota. Hasta el momento, el Imperio McMahon ha anunciado seis peleas y en dos de ellas estarán permitidas las sillas, mesas y escaleras.

Uno de los enfrentamientos que más está llamando la atención es el de Bray Wyatt contra The Miz, sobre todo porque el primero no aparecerá con su personaje de demonio. Aun así, Wyatt es el claro favorito a llevarse la victoria. El título universal no estará en juego.

Las campeonas en parejas de la WWE Asuka y Kairi Sane también estarán presentes y defenderán sus títulos ante Becky Lynch y Charlotte Flair en un combate de TLC. ‘The Man’ y ‘The Queen’ han sido derrotadas por las japonesas en las últimas semanas, así que esta es la gran oportunidad para poder vengarse.

Por su parte, Roman Reigns tendrá la oportunidad de saldar cuentas con ‘El Rey’ Corbin, también en una contienda de TLC. Y es que la semana pasada el lobo solitario, con ayuda de Dolph Ziggler, encadenó al exmiembro de The Shield a una esquina del cuadrilátero y le hecho en su boca comida para perro.

Por otro lado, Rusev por fin podrá pelear cara a cara con Bobby Lashley. Como se recuerda, Lana es la actual esposa del búlgaro, pero su matrimonio está quebrado, por lo que está saliendo con el ‘Superman Negro’. Será un enfrentamiento con mesas.

Y en las otras peleas, The New Day (Kofi Kingston y Big E) tendrán que enfrentarse a The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) por lo títulos en parejas de SmackDown, mientras que Aleister Black chocará con Buddy Murphy.

