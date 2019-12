En el último pay-per-view del año de la WWE, las mesas, sillas y escaleras serán las protagonistas de la velada. Habrá luchas en las que los tres objetos estén presentes. Otras en las que solo valgan las sillas o solo las mesas. Hablamos del evento TLC.

El Tables, Ladders & Chairs 2019 se llevará a cabo este domingo 15 de diciembre en el Target Center de Minneapolis, en Minnesota. La transmisión estará a cargo de FOX Action desde las 7:00 pm (hora peruana). El Kick-Off podrá ser visto por el YouTube de la WWE.

Hasta el momento se han confirmado dos luchas con sillas mesas y escaleras. La primera será entre Roman Reigns y King Corbin, quienes buscarán saldar cuentas por todo lo que se han hecho. Lo malo para el ‘Perro mayor’ es que probablemente el lobo solitario reciba la ayuda de Robert Roode y Dolph Ziggler.

Mientras tanto, la otra pelea será de mujeres. Y es que The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) pondrán en juego sus títulos en parejas de la WWE ante la campeona de Raw Becky Lynch y Charlotte Flair. Sin duda, ‘The Man’ y ‘The Queen’ harán de todo para vengarse de las japonesas, que en las últimas semanas han estado saliendo victoriosas.

Además, Bray Wyatt peleará en este evento sin su personaje de demonio. Su rival será The Miz.

WWE TLC 2019: horarios

-México 6:00 p.m.

-Perú 7:00 pm.

-Ecuador 7:00 pm.

-Colombia 7:00 pm.

-Bolivia 8:00 p.m.

-Venezuela 8:00 p.m.

-Argentina 9:00 p.m.

-Chile 9:00 p.m.

-Paraguay 9:00 p.m.

-Uruguay 9:00 p.m.

-Brasil 9:00 p.m.

-España 1:00 a.m. del lunes 25

WWE TLC 2019: cartelera (hasta el momento)

1) Roman Reigns vs. King Corbin en una pelea TLC

2) The New Day (Kofi Kingston y Big E) (c) vs. The Revival (Scott Dawson y Dash Wilder) por los títulos en parejas de SmackDown

3) Bray Wyatt vs. The Miz

4) Aleister Black vs. Buddy Murphy

5) The Kabuki Warriors (Asuka y Kairi Sane) (c) vs. Becky Lynch y Charlotte Flair en una pelea TLC por los títulos en parejas de la WWE

6) Rusev vs. Bobby Lashley (con Lana) en una pelea de mesas

