Triple H nunca ha peleado en una lucha de escaleras de Money in the Bank. Resulta sorprendente, pero no se arrepiente. Esto lo reveló en una reciente entrevista con Newsweek, en la que promocionó la celebración de sus 25 años en WWE, que se realizará en el SmackDown de esta semana.

“No tengo ganas de subir una escalera y que me tiren de ella. Hay luchadores que sí está hechos para ese tipo de combates pero yo no soy uno de ellos. Cuando he estado en una contienda de escaleras, normalmente he golpeado a alguien o lo he tirado desde la escalera. Lo de subir y que me tiren no es mi fuerte”, declaró Hunter.

“Cuando Money in the Bank apareció, se hizo como una atracción para WrestleMania. Yo estaba involucrado en otro tipo de historias, por lo que no tenía sentido que fuera parte de esos enfrentamientos. He tenido muchos combates de escaleras, pero no me arrepiento de no haber participado en Money in the Bank”, agregó.

En la entrevista, el ‘Juego’ también fue consultado sobre su legado en la lucha libre. “Es difícil para mí hablar de eso. Con mis luchas, mi carrera y ahora NXT sé que la gente ha disfrutado. He logrado entretener a las personas. Ese es mi legado", concluyó.

