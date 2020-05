Triple H y Stephanie McMahon comenzaron a salir a inicios del 2000. Por aquella época, los fanáticos empezaron a criticar al ‘Juego’ porque creían que estaba enamorando a la hija de Vince para mejorar su posición en la empresa. Ante esto, una de las personas que lo apoyó fue The Undertaker. Así lo reveló el mismo Hunter durante el tercer capítulo de The Last Ride.

“The Undertaker era un líder en el vestuario y una fuente de consejos. Cuando Steph y yo empezamos a salir y a tener una relación, decidí hablar sobre el tema con ‘Taker’. Fue una de las personas que más me ayudó. El me decía: ‘Qué se joda todo el mundo. Si no les gusta, ese es su problema’. Estuvo en nuestra boda", contó Triple H.

“Si entras al vestuario, la persona que puede entender todo lo que ha pasado en los últimos 20 o 25 años es ‘Taker’. No tenemos una relación de amigos que hablan todos los días, pero cuando hay tema para conversar lo hacemos”, agregó el ‘Asesino cerebral’.

Por su parte, 'El Enterrador’ departió sobre su amistad con Triple H: "¿Nos llamamos todos los días para preguntarnos cómo nos va en la vida? No. Pero creo que sabe que si alguna vez necesita algo, puede llamarme y yo estaré ahí para él. Eso funciona en las dos direcciones”.