Por Pamela Ríos

No hay que repetirlo tantas veces, cada mañana Sofía Mulanovich se despierta siendo la reina, nuestra reina del mar. Dominando las olas, caminando por la calle o, incluso, en cuarentena lleva consigo la marca de ser una campeona a tiempo completo. La escucho hablar por el teléfono y me viene la sensación de que ‘Sofi’ puede tener cero ritmo, no haber corrido ni un campeonato durante el año, pero si decide competir, agárrense. Y mucho más si es un Mundial, donde ella misma ya demostró que juega mucho la experiencia. Esto no tiene discusión. La reina es la reina. Punto.

“Estos Juegos Olímpicos son mi sueño. Ir a las Olimpiadas. Lo tuve siempre en la mente y estaba bien concentrada para lograrlo. Ahora solo queda mantener ese enfoque y esas ganas para el futuro”, aseguró ‘Sofi’ dejando bien en claro que, pese a la decisión del COI de postergar Tokio 2020, su objetivo se mantiene intacto. Decisión que -dicho sea de paso- apoya rotundamente.

¿Quién no quiere ver a Sofía competir en el evento multideportivo más importante del planeta?, aún más cuando el surf desfilará por primera vez en unos JJ.OO. “Dejé de competir en el 2013 y regreso por los Juegos, cuando se vuelve un deporte olímpico mediante el ISA. Algo que para mi es perfecto, porque no requiero hacer todo el Tour para clasificar”, afirmó nuestra dos veces campeona mundial ISA, quien luego de 15 años nos sorprendió en el 2019 con un nuevo título.

DESDE SU TRONO

La situación ahora no es fácil. Para alguien como Sofía, que vive del mar, no poder salir a sortear las olas es como un sueño amargo. Sin embargo, desde su hogar, se las ingenia para continuar con su preparación. ”Mi entrenador, mediante FaceTime, me da algunas indicaciones. Con él, reviso los videos de mis competiciones anteriores y vamos corrigiendo algunos aspectos técnicos”, contó a Depor.

Por si alguno teme no volver a ver nunca más competir a ‘Sofi’ después de Tokio, no se preocupe, que ese futuro está aún muy lejano. “No podría hablar de un retiro. Creo que nunca dejaré la tabla. Es algo que me encanta hacer, es mi pasión, es mi trabajo. Simplemente, cuando me provoque competir lo haré y cuando no, no”, sentenció la ‘reina’.

TE PUEDE INTERESAR