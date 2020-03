Por primera vez en la historia, WWE anunció que WrestleMania 36 se realizará en dos noches. Y es que luego de que el evento fuera movida al Perfomance Center de Florida, la empresa decidió cambiar su plan y presentar un nuevo concepto, el 4 y 5 de abril.

Aunque aún no han decidido qué luchas podrán en el primer y segundo día, de momento hay siete combates confirmados para WrestleMania 36. Según reportes de medios en Estados Unidos, las estelares de ambas jornadas serían por los títulos mundiales.

Con ello, el sábado 4 de abril, Brock Lesnar estaría enfrentando a Drew McIntyre por el título de WWE. Mientras que en la segunda jornada, Goldberg y Roman Reigns chocarían por el cetro Universal.

El primer día de WrestleMania 36 también tendría tres duelos más (Rhea Ripley y Charlotte Flair; The Undertaker vs AJ Styles y Seth Rollins vs Kevin Owens). Por su parte, en la jornada del domingo habrían dos más (John Cena vs Bray Wyatt y Becky Lynch vs Shayna Baszler).

Cabe señalar que más combates podrían sumarse a las dos jornadas de WrestleMania 36. Por ejemplo, aún falta oficializar el combate de Edge y Randy Orton.

TE PUEDE INTERESAR