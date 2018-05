Lejos de hablar de las peleas del Greatest Royal Rumble , Titus O’Neil se llevó toda la atención, y no por su habilidad en el ring de la WWE. En vez de ello, lo hizo por sufrir una vergonzosa caída que lo ha hecho viral en YouTube.



Pero lejos de sentirse mal por ello, Titus O’Neil prefirió reírse de la situación. Tanto que recreó su divertida caída en Raw y sus seguidores en la WWE no dudaron en publicarlo en YouTube.



Titus O’Neil interrumpió la pelea entre No Way Jose y Baron Corbin. Apareció junto a Dana Brooke y Apollo Crews para hacerle frente al 'Lobo Solitario'.



Sus compañeros, advertidos por su caída en el Greatest Royal Rumble, decidieron limpiar el piso y asegurarse de que llegue bien al ring de la WWE. Sin embargo, fue Titus O’Neil quien volvió a equivocarse.



Este se cayó de las cuerdas y terminó en el suelo. Sin duda, una manera divertida de pasar la página de un bochornoso momento en el Greatest Royal Rumble.