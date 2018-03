YouTube VIRAL. Mike Tyson tiene 51 años, pero no ha perdido ni un poco la fuerza en sus puños. El excampeón de boxeo lo demostró cuando golpeó a Fabricio Werdum , peleador de la UFC , y casi le rompe la nariz.



Fue el brasileño quien dio detalles del hecho. En una entrevista para el portal TMZ, Fabricio Werdum señaló que 'Iron Mike' se emocionó durante una escena de la película que están filmando.



"No calculó bien y dio directo a mi nariz. Fue un accidente, pero sí me golpeó. Creo que casi me la rompe", señaló el excampeón de peso pesado de UFC, quien es la estrella de la película Kickboxer: Retaliation de Jean-Claude Van Damme.



A pesar de este desafortunado momento, que se ha hecho viral en YouTube, Fabricio Werdum no e guarda resentimiento a su compañero. "Dolió, pero no importa. Fui golpeado por Mike Tyson y eso es un honor", finalizó.



Fabricio Werdum se está preparando para su próxima pelea, el 17 de marzo. Será ante Alexander Volkov, en el enfrentamiento estelar del UFC Londres.