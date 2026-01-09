El Rally Dakar 2026 continúa entregando giros inesperados y confirmando por qué es la prueba más exigente del automovilismo off-road. Uno de los primeros golpes fuertes de la competencia fue el abandono de Yazeed Al-Rajhi, campeón vigente de la edición 2025 en la categoría Ultimate (T1), quien se vio obligado a retirarse en la etapa cuatro tras un problema mecánico en plena jornada maratón.

La salida del piloto saudí marcó un punto de inflexión en la carrera. Luego de un inicio prometedor en el prólogo, una primera etapa complicada lo relegó en la clasificación general, forzándolo a asumir mayores riesgos en los días siguientes. Pese a mostrar capacidad de recuperación con buenos parciales en etapas posteriores, el fallo mecánico terminó por cerrar definitivamente sus opciones de defender el título.

Los líderes al frente y una lucha abierta al título

Con Al-Rajhi fuera de competencia y el rally ya entrando en su segunda semana, la atención se centra ahora en los principales protagonistas de la clasificación general, donde la experiencia, la gestión del ritmo y la fiabilidad mecánica comienzan a pesar más que la velocidad pura.

En este nuevo escenario, Nasser Al-Attiyah (Dacia) se ha consolidado como el hombre a batir. El cinco veces ganador del Dakar ha asumido el liderato gracias a una combinación de regularidad, lectura estratégica de carrera y solvencia en las etapas más complejas, perfilándose nuevamente como el gran favorito al título.

Para la casa de apuestas deportivas online Betsafe, la fortaleza de Al-Attiyah radica en su capacidad para administrar ventajas y minimizar errores en el tramo decisivo del rally, una cualidad clave en una competencia donde cada jornada puede cambiarlo todo.

Muy de cerca aparece Mattias Ekström (Ford), quien se ha afirmado como el principal perseguidor del líder. El sueco ha mostrado consistencia y ritmo sostenido, manteniéndose siempre en posiciones de privilegio y listo para capitalizar cualquier error en la cima de la general.

Por su parte, Henk Lategan (Toyota), uno de los grandes animadores en la primera parte del Dakar, sigue en la pelea y conserva opciones reales de podio. Su planteamiento conservador y su buen manejo del desgaste mecánico lo mantienen como un contendiente a tener en cuenta en las etapas finales.

Completando el grupo de aspirantes aparecen dos nombres históricos del rally raid: Carlos Sainz (Ford) y Nani Roma (Ford). Ambos apuestan por una carrera inteligente, basada en la experiencia y la estrategia, conscientes de que el Dakar suele definirse más por la resistencia que por los ataques tempranos.

