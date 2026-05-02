vs. se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO, por el título unificado de peso crucero. ¿En qué canales ver la transmisión de esta pelea? ESPN pasará el encuentro para toda Latinoamérica, canal disponible en teleoperadoras como DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión de streaming en el servicio premium de Disney Plus. En México también podrá ser visto por TV Azteca. Fútbol Libre TV es una señal pirata y no la recomendamos para ver este tipo de eventos. ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este sábado 02 de mayo desde las 9:20 p.m. (dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, con una hora menos en México) y se disputará en el T-Mobile Arena.

TROME | Brutal nocaut de Moses Itauma sobre Franklin Jr. | DAZN
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SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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