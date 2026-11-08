Continúa el Mundial de la Formula 1 y es el turno de trasladarnos al Circuito de Interlagos, en Sao Paulo. Este domingo 8 de noviembre, no te pierdas el GP de Brasil 2026 a través de DAZN F1 EN DIRECTO, carrera que iniciará a partir de las 18:00 hora peninsular , para que puedas seguirlo desde cualquier parte del territorio español. A continuación, te dejo con todos los detalles para seguir esta carrera de la F1.

Señal de F1 TV en vivo y en directo para ver el GP de Brasil 2026, este domingo 8 de noviembre, desde el Circuito de Interlagos, en lo que será una de las últimas carreras del año. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG utilizando la IA de Chat GPT)

¿Dónde ver el GP de Brasil 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Brasil 2026 estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y en ) o desde . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios.

Conoce quién encabeza la celebración en el podio del Autódromo José Carlos Pace tras el Gran Premio de Brasil 2026, donde los tres primeros lugares festejan el resultado final de la carrera de Fórmula 1 en Sao Paulo. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Cómo ver el GP de Brasil 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de Brasil 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de México’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).