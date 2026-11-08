Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil 2026 tras imponerse en una carrera cambiante por la lluvia en el circuito de Interlagos, en São Paulo. El piloto británico de McLaren partió desde la pole position, perdió momentáneamente el liderato y recuperó el control tras el cambio a neumáticos de seco. Max Verstappen protagonizó una notable remontada desde el fondo de la parrilla para terminar en la segunda posición. Isack Hadjar completó el podio con el otro Red Bull y confirmó una sólida actuación de la escudería austriaca. El resultado le permitió a Norris sumar su tercera victoria de la temporada después de conquistar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2025.

Kimi Antonelli comenzó la carrera con neumáticos intermedios y sorprendió al adelantar a Norris en la primera curva para colocarse en el primer lugar. El italiano mantuvo opciones de victoria durante la fase inicial, marcada por la pista mojada y las condiciones meteorológicas inestables. Sin embargo, retrasó un giro su parada para montar neumáticos slicks y sufrió un trompo en la curva 1 mientras intentaba llevarlos a la temperatura adecuada. El incidente lo alejó de la pelea por el triunfo y finalmente cruzó la meta en la quinta posición. Fue su primera carrera tras asegurar en México el título mundial de pilotos de la temporada 2026.

Mercedes encontró su mayor recompensa en la clasificación de constructores gracias al cuarto puesto de George Russell y el quinto lugar de Antonelli. La suma de ambos resultados permitió a la escudería alemana conquistar matemáticamente su noveno Campeonato Mundial de Constructores. Ferrari quedó sin opciones de alcanzar a Mercedes en la parte final del calendario, pese a mantenerse como su principal perseguidor durante la campaña. El título confirmó el dominio colectivo de un equipo que combinó regularidad, velocidad y una temporada histórica de su joven campeón italiano. Interlagos volvió así a convertirse en escenario de una definición mundial marcada por la lluvia, la estrategia y los cambios de posición.

Entre los resultados destacados, Lewis Hamilton terminó noveno en su Gran Premio número 400 de Fórmula 1, aunque finalizó con una vuelta perdida. Fernando Alonso salió desde el pit lane y concluyó duodécimo después de perder terreno durante las primeras vueltas. Franco Colapinto mantuvo un ritmo estable en condiciones mixtas y llevó su Alpine hasta la decimotercera posición. Sergio “Checo” Pérez y Carlos Sainz tuvieron carreras complicadas, con varias detenciones en boxes, y terminaron en los puestos 18 y 19.

Resultados del GP de Brasil 2026

A continuación, conoce cómo ha finalizado los 22 pilotos que han participado en el GP de Brasil 2026. Cabe señalar que Kimi Antonelli es el campeón de la temporada, pero aún se disputa el campeonato de constructores.

Pos. Piloto Escudería Tiempo Puntos 1 Lando Norris McLaren 1:35:23.504 25 2 Max Verstappen Red Bull +14.602s 18 3 Isack Hadjar Red Bull +24.485s 15 4 George Russell Mercedes +33.991s 12 5 Kimi Antonelli Mercedes +36.017s 10 6 Oscar Piastri McLaren +56.475s 8 7 CharlesLeclerc Ferrari +73.586s 6 8 Liam Lawson Racing Bulls +75.402s 4 9 Lewis Hamilton Ferrari +1 vuelta 2 10 Nico Hulkenberg Audi +1 vuelta 1 11 Arvid Lindblad Racing Bulls +1 vuelta 0 12 Fernando Alonso Aston Martin +1 vuelta 0 13 Franco Colapinto Alpine +1 vuelta 0 14 Pierre Gasly Alpine +1 vuelta 0 15 Alexander Albon Williams +1 vuelta 0 16 Gabriel Bortoleto Audi +1 vuelta 0 17 Oliver Bearman Haas +1 vuelta 0 18 Sergio Pérez Cadillac +2 vueltas 0 19 Carlos Sainz Williams +2 vueltas 0 20 Rafael Câmara Haas +2 vueltas 0 21 Lance Stroll Aston Martin DNF 0 22 Valtteri Bottas Cadillac DNS 0

Previa del GP de Brasil 2026





Parrilla de salida del GP de Brasil 2026

Esta es la parrilla publicada después de aplicar las penalizaciones de posiciones.

Posición Piloto Escudería 1 Lando Norris McLaren 2 Kimi Antonelli Mercedes 3 Liam Lawson Racing Bulls 4 Nico Hülkenberg Audi 5 Isack Hadjar Red Bull 6 Oliver Bearman Haas 7 George Russell Mercedes 8 Fernando Alonso Aston Martin 9 Alexander Albon Williams 10 Oscar Piastri McLaren 11 Rafael Câmara Haas 12 Arvid Lindblad Racing Bulls 13 Carlos Sainz Williams 14 Charles Leclerc Ferrari 15 Franco Colapinto Alpine 16 Pierre Gasly Alpine 17 Lance Stroll Aston Martin 18 Valtteri Bottas Cadillac 19 Gabriel Bortoleto Audi 20 Lewis Hamilton Ferrari 21 Max Verstappen Red Bull 22 Sergio Pérez Cadillac

Clasificación actual del campeonato de pilotos F1 2026

Pos. Piloto Escudería Puntos 1 Kimi Antonelli Mercedes 380 2 Max Verstappen Red Bull 261 3 Lewis Hamilton Ferrari 259 4 George Russell Mercedes 250 5 Charles Leclerc Ferrari 245