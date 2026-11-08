El británico Lando Norris (McLaren) se impuso este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), vigésima prueba del Mundial de Fórmula Uno y disputada en su parte final bajo la lluvia en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. | Crédito: @McLarenF1 / X / Composición Mag
El británico Lando Norris (McLaren) se impuso este domingo en el Gran Premio de Sao Paulo (Brasil), vigésima prueba del Mundial de Fórmula Uno y disputada en su parte final bajo la lluvia en el Autódromo José Carlos Pace, en Interlagos. | Crédito: @McLarenF1 / X / Composición Mag

Lando Norris ganó el Gran Premio de Brasil 2026 tras imponerse en una carrera cambiante por la lluvia en el circuito de Interlagos, en São Paulo. El piloto británico de McLaren partió desde la pole position, perdió momentáneamente el liderato y recuperó el control tras el cambio a neumáticos de seco. Max Verstappen protagonizó una notable remontada desde el fondo de la parrilla para terminar en la segunda posición. Isack Hadjar completó el podio con el otro Red Bull y confirmó una sólida actuación de la escudería austriaca. El resultado le permitió a Norris sumar su tercera victoria de la temporada después de conquistar el Campeonato Mundial de Fórmula 1 en 2025.

Kimi Antonelli comenzó la carrera con neumáticos intermedios y sorprendió al adelantar a Norris en la primera curva para colocarse en el primer lugar. El italiano mantuvo opciones de victoria durante la fase inicial, marcada por la pista mojada y las condiciones meteorológicas inestables. Sin embargo, retrasó un giro su parada para montar neumáticos slicks y sufrió un trompo en la curva 1 mientras intentaba llevarlos a la temperatura adecuada. El incidente lo alejó de la pelea por el triunfo y finalmente cruzó la meta en la quinta posición. Fue su primera carrera tras asegurar en México el título mundial de pilotos de la temporada 2026.

Mercedes encontró su mayor recompensa en la clasificación de constructores gracias al cuarto puesto de George Russell y el quinto lugar de Antonelli. La suma de ambos resultados permitió a la escudería alemana conquistar matemáticamente su noveno Campeonato Mundial de Constructores. Ferrari quedó sin opciones de alcanzar a Mercedes en la parte final del calendario, pese a mantenerse como su principal perseguidor durante la campaña. El título confirmó el dominio colectivo de un equipo que combinó regularidad, velocidad y una temporada histórica de su joven campeón italiano. Interlagos volvió así a convertirse en escenario de una definición mundial marcada por la lluvia, la estrategia y los cambios de posición.

Entre los resultados destacados, Lewis Hamilton terminó noveno en su Gran Premio número 400 de Fórmula 1, aunque finalizó con una vuelta perdida. Fernando Alonso salió desde el pit lane y concluyó duodécimo después de perder terreno durante las primeras vueltas. Franco Colapinto mantuvo un ritmo estable en condiciones mixtas y llevó su Alpine hasta la decimotercera posición. Sergio “Checo” Pérez y Carlos Sainz tuvieron carreras complicadas, con varias detenciones en boxes, y terminaron en los puestos 18 y 19.

Resultados del GP de Brasil 2026

A continuación, conoce cómo ha finalizado los 22 pilotos que han participado en el GP de Brasil 2026. Cabe señalar que Kimi Antonelli es el campeón de la temporada, pero aún se disputa el campeonato de constructores.

Pos.PilotoEscuderíaTiempoPuntos
1Lando NorrisMcLaren1:35:23.50425
2Max VerstappenRed Bull+14.602s18
3Isack HadjarRed Bull+24.485s15
4George RussellMercedes+33.991s12
5Kimi AntonelliMercedes+36.017s10
6Oscar PiastriMcLaren+56.475s8
7CharlesLeclercFerrari+73.586s6
8Liam LawsonRacing Bulls+75.402s4
9Lewis HamiltonFerrari+1 vuelta2
10Nico HulkenbergAudi+1 vuelta1
11Arvid LindbladRacing Bulls+1 vuelta0
12Fernando AlonsoAston Martin+1 vuelta0
13Franco ColapintoAlpine+1 vuelta0
14Pierre GaslyAlpine+1 vuelta0
15Alexander AlbonWilliams+1 vuelta0
16Gabriel BortoletoAudi+1 vuelta0
17Oliver BearmanHaas+1 vuelta0
18Sergio PérezCadillac+2 vueltas0
19Carlos SainzWilliams+2 vueltas0
20Rafael CâmaraHaas+2 vueltas0
21Lance StrollAston MartinDNF0
22Valtteri BottasCadillacDNS0

Previa del GP de Brasil 2026


Parrilla de salida del GP de Brasil 2026

Esta es la parrilla publicada después de aplicar las penalizaciones de posiciones.

PosiciónPilotoEscudería
1Lando NorrisMcLaren
2Kimi AntonelliMercedes
3Liam LawsonRacing Bulls
4Nico HülkenbergAudi
5Isack HadjarRed Bull
6Oliver BearmanHaas
7George RussellMercedes
8Fernando AlonsoAston Martin
9Alexander AlbonWilliams
10Oscar PiastriMcLaren
11Rafael CâmaraHaas
12Arvid LindbladRacing Bulls
13Carlos SainzWilliams
14Charles LeclercFerrari
15Franco ColapintoAlpine
16Pierre GaslyAlpine
17Lance StrollAston Martin
18Valtteri BottasCadillac
19Gabriel BortoletoAudi
20Lewis HamiltonFerrari
21Max VerstappenRed Bull
22Sergio PérezCadillac

Clasificación actual del campeonato de pilotos F1 2026

Pos.PilotoEscuderíaPuntos
1Kimi AntonelliMercedes380
2Max VerstappenRed Bull261
3Lewis HamiltonFerrari259
4George RussellMercedes250
5Charles LeclercFerrari245
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