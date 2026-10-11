Este domingo 11 de octubre, sigue la acción y adrenalina del Campeonato Mundial de la Fórmula 1 en el afamado Circuito Urbano Marina Bay para el GP de Singapur 2026, que por primera vez en su historia, adoptará el formato Sprint, lo que significa que los pilotos tendrán únicamente una hora de entrenamientos libres antes de la acción competitiva. Además, será el sexto y último fin de semana Sprint de la temporada 2026. No te pierdas esta carrera de la F1 a través de DAZN F1 en directo desde España, a partir de las 14:00 hora peninsular, en esta ronda que pondrá fin a un triplete de carreras consecutivas que podría definir el rumbo definitivo del Campeonato Mundial de Pilotos.

Los monoplazas en acción sobre el asfalto nocturno durante el Gran Premio de Singapur 2026 de Fórmula 1. Conozca al ganador de la carrera, las posiciones finales del podio y la tabla de resultados actualizada en el circuito de Marina Bay. | Crédito: formula1.com / Composición Mag

¿Dónde ver el GP de Singapur 2026 EN VIVO en España?

La transmisión oficial del GP de Singapur 2026 estará disponible en DAZN F1, un canal de DAZN cuya programación está enfocada en exclusiva a la Fórmula 1. Tiene todas las carreras del mundial en directo, además de las entrevistas, reportajes y contenido.

DAZN F1: disponible a través de la app oficial ( en Android y en iOS ) o desde la web DAZN.com .

y en ) o desde . Movistar Plus+: los suscriptores que tengan contratado el paquete de DAZN también pueden ver la carrera desde el canal Movistar F1 (dial 63).

Ambas opciones ofrecen la cobertura completa del fin de semana: prácticas libres, clasificación, carrera sprint (si aplica) y la carrera principal. Además, ten en cuenta que DAZN permite ver la carrera en Smart TV, PC, tablet o móvil, con señal HD y comentarios.

Guía para ver la carrera del GP de Singapur 2026 en vivo desde el circuito nocturno de Marina Bay. Opciones de transmisión televisiva por ESPN y cobertura en streaming mediante F1 TV y Disney Plus para seguir la Fórmula 1 por internet. | Crédito: Singapore Grand Prix / Facebook / Composición Mag

¿Cómo ver el GP de Singapur 2026 online por DAZN?

Para ver el GP de Singapur 2026 de manera online, solo necesitas acceder a la app o web de DAZN, iniciar sesión con tu cuenta activa, ir a la sección ‘F1 – GP de Hungría’ y seleccionar la transmisión en directo o en diferido.

Precio de DAZN F1 en España

Si es que aún no has pagado para poder disfrutar de la señal de DAZN F1 en España, la siguiente información te será de mucha utilidad.

Plan Esencial (con F1): 29,99 €/mes.

Plan Total: 39,99 €/mes, con acceso a MotoGP, Premier League y otros deportes.

También existe la opción de pago anual con descuento.

Ten en cuenta que los clientes de Movistar Plus+ que tengan DAZN incluido no necesitan pagar un extra: la carrera se emite por el canal DAZN F1 (Movistar F1).