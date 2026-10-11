Revisa esta nota para que sepas a qué hora es y en qué canal transmiten la carrera del GP de Singapur 2026. (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP y Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas a qué hora es y en qué canal transmiten la carrera del GP de Singapur 2026. (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP y Composición Canva - Depor)

La carrera del GP de Singapur 2026 promete ser sumamente emocionante. Se llevará a cabo este domingo 11 de octubre y tú no te la puedes perder. Para que conozcas a qué hora iniciará y en qué canal transmitirán la competición de Fórmula Uno, lee esta nota por completo.

Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Singapur 2026 se llevará a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay, que es uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1. Desde 2023, el circuito cuenta con 19 curvas.

La carrera del GP de Singapur 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)
La carrera del GP de Singapur 2026 ha generado mucha expectativa en el mundo del deporte. (Foto: LILLIAN SUWANRUMPHA / AFP)

Horarios y cronograma completo del GP de Singapur 2026

  • Prácticas libres 1 (viernes 9 de octubre): 4:30 am en Estados Unidos (ET), 2:30 am en CDMX y 10:30 am en España
  • Clasificación sprint (viernes 9 de octubre): 8:30 am en Estados Unidos (ET), 6:30 am en CDMX y 14:30 pm en España
  • Carrera Sprint (sábado 10 de octubre): 5:00 am en Estados Unidos (ET), 3:00 am en CDMX y 11:00 am en España
  • Clasificación (sábado 10 de octubre): 9:00 am en Estados Unidos (ET), 7:00 am en CDMX y 3:00 pm en España
  • Carrera (domingo 11 de octubre): 8:00 am en Estados Unidos (ET), 6:00 am en CDMX y 2:00 pm en España

¿Qué canal transmite carrera del GP de Singapur 2026 EN VIVO?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Singapur 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN. Si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de FOX Sports México. En Argentina, en cambio, tienes 3 opciones: STAR Action, ESPN y FOX Argentina. En España, por otro lado, tienes la posibilidad de disfrutar la competición a través de DAZN F1.

Por último, ten en cuenta que también será posible ver la carrera del GP de Singapur 2026 a través del servicio oficial de la F1. Estoy hablando de F1TV Pro. El detalle es que está disponible en Estados Unidos y en México, pero no en España.

SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

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