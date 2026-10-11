La carrera del GP de Singapur 2026 promete ser sumamente emocionante. Se llevará a cabo este domingo 11 de octubre y tú no te la puedes perder. Para que conozcas a qué hora iniciará y en qué canal transmitirán la competición de Fórmula Uno, lee esta nota por completo.
Antes de informarte lo prometido, te comento que la carrera del GP de Singapur 2026 se llevará a cabo en el Circuito Urbano Marina Bay, que es uno de los trazados más exigentes de la Fórmula 1. Desde 2023, el circuito cuenta con 19 curvas.
Horarios y cronograma completo del GP de Singapur 2026
- Prácticas libres 1 (viernes 9 de octubre): 4:30 am en Estados Unidos (ET), 2:30 am en CDMX y 10:30 am en España
- Clasificación sprint (viernes 9 de octubre): 8:30 am en Estados Unidos (ET), 6:30 am en CDMX y 14:30 pm en España
- Carrera Sprint (sábado 10 de octubre): 5:00 am en Estados Unidos (ET), 3:00 am en CDMX y 11:00 am en España
- Clasificación (sábado 10 de octubre): 9:00 am en Estados Unidos (ET), 7:00 am en CDMX y 3:00 pm en España
- Carrera (domingo 11 de octubre): 8:00 am en Estados Unidos (ET), 6:00 am en CDMX y 2:00 pm en España
¿Qué canal transmite carrera del GP de Singapur 2026 EN VIVO?
Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la carrera del GP de Singapur 2026 EN VIVO, puedes hacerlo a través de ESPN. Si estás en México, puedes seguir el minuto a minuto EN DIRECTO del evento deportivo a través de FOX Sports México. En Argentina, en cambio, tienes 3 opciones: STAR Action, ESPN y FOX Argentina. En España, por otro lado, tienes la posibilidad de disfrutar la competición a través de DAZN F1.
Por último, ten en cuenta que también será posible ver la carrera del GP de Singapur 2026 a través del servicio oficial de la F1. Estoy hablando de F1TV Pro. El detalle es que está disponible en Estados Unidos y en México, pero no en España.