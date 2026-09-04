Una de las últimas oportunidades para el boxeador mexicano. Este viernes 4 de septiembre, no te pierdas la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba EN VIVO, a través de la señal de DAZN PPV, que transmitirá este combate de los pesos pesados en todo el mundo. Andy Ruiz, a sus 36 años, quiere demostrar que aún puede estar vigente en una de las categorías más competitivas del deporte y tendrá en frente a un polaco de 30 años que viene de su primera derrota como profesional.
¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Andy Ruiz vs. Damian Knyba en EE.UU.?
El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver la pelea de boxeo entre Andy Ruiz vs. Damian Knyba en vivo y en directo el viernes 4 de septiembre de 2026 desde las 8:00 p.m. ET.
¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?
En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast