Transmisión de DAZN PPV en vivo y en directo, para ver la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba, este viernes 4 de septiembre, desde el Prudential Center de New Jersey. (Foto: @ringmagazine)
Transmisión de DAZN PPV en vivo y en directo, para ver la pelea de Andy Ruiz vs. Damian Knyba, este viernes 4 de septiembre, desde el Prudential Center de New Jersey. (Foto: @ringmagazine)

Una de las últimas oportunidades para el boxeador mexicano. Este viernes 4 de septiembre, no te pierdas la pelea de Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba EN VIVO, a través de la señal de DAZN PPV, que transmitirá este combate de los pesos pesados en todo el mundo. Andy Ruiz, a sus 36 años, quiere demostrar que aún puede estar vigente en una de las categorías más competitivas del deporte y tendrá en frente a un polaco de 30 años que viene de su primera derrota como profesional.

¿Dónde ver DAZN EN VIVO, Andy Ruiz vs. Damian Knyba en EE.UU.?

El precio mensual del paquete estándar de DAZN es de USD 19.99 mensuales en los Estados Unidos. De esta forma, podrás ver la pelea de boxeo entre Andy Ruiz vs. Damian Knyba en vivo y en directo el viernes 4 de septiembre de 2026 desde las 8:00 p.m. ET.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast
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