Andy Ruiz Jr. y Damian Knyba se enfrentarán este viernes 4 de septiembre en una pelea de peso pesado que marcará el regreso del excampeón mundial al ring. El mexicano-estadounidense buscará reencontrarse con la victoria frente al invicto polaco en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey. ¿Quieres ver la cartelera de boxeo completa en tu Smart TV, PC, tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial estará disponible a través de ESPN Latinoamérica y Disney Plus Premium. Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Ruiz Jr., conocido como “The Destroyer”, volverá a ponerse los guantes después de más de dos años de inactividad, mientras que Knyba llega con la intención de aprovechar la oportunidad más importante de su carrera. El polaco, apodado “Polish Hussar”, tiene además una importante diferencia de estatura y alcance que puede convertirse en uno de los factores determinantes del enfrentamiento.

¿Cómo ver ESPN EN VIVO, Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba por pelea de boxeo?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en países como Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay y Bolivia, entre otros territorios de Centroamérica y el Caribe. A través de sus diferentes señales, los aficionados podrán seguir la cartelera que tendrá como combate principal la pelea entre Andy Ruiz Jr. y Damian Knyba.

Si la opción es seguir la función por streaming, los usuarios pueden recurrir a Disney Plus Premium, que ofrece la cobertura deportiva ampliada de ESPN en los países de Latinoamérica donde está disponible el servicio.

La distribución puede variar de acuerdo con la programación establecida por ESPN para cada territorio, por lo que se recomienda revisar la guía local del operador antes del inicio de la función.

País ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Premium Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Premium Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 SD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Premium Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus Premium México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Totalplay, 558 Disney Plus Premium Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Premium Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Premium Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Premium Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Premium Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus Premium

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba por pelea de boxeo?

ESPN 2 se encuentra disponible en Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana. La señal también forma parte del servicio de streaming de Disney Plus Premium.

La distribución de la cartelera puede variar de acuerdo con la programación establecida por ESPN para cada territorio, por lo que los aficionados deberán revisar la guía local de su operador antes del inicio de la función.

País ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Cabletel (18 A y 202 HD), Gigared (46 A y 17.4 D), Express (22 A, 103 D y 822 HD), Cablevideo Digital (18 A, 101 D y 616 HD), Telered (24 A, 54 D/SD y 125 HD), Dibox (101 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Premium Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), Tuves HD (105 HD y 508 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD), Zapping TV (91), Gtd/Telsur (84), Cable de la Costa (21 SD y 224 HD) y WOM (226 HD) Disney Plus Premium Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Click HD (310 HD y 312 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD), Colcable (15 y 12 HD), Conexión Digital (34 A y 28 D) Disney Plus Premium Ecuador DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Grupo TV Cable (202 SD y 734 HD) y Claro TV (90 SD y 590 HD) Disney Plus Premium Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus Premium Uruguay DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Cablevisión (100 SD y 709 HD) y Flow (102 HD) Disney Plus Premium Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Inter Satelital (105 HD y 106 SD), CANTV (503), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28), Vencable (43) y TV Zamora (39) Disney Plus Premium Paraguay Personal TV HD (104 HD), Tigo (29 SD, 403 y 713 HD), VCC (28 A y 106 D), Flow (102 HD), Claro TV (94 SD y 122 HD) y Copaco (50 SD y 504 HD) Disney Plus Premium Bolivia Entel (41 HD), Inter Satelital (105 HD, 507 SD y 508 HD), Tigo (510 SD y 702 HD) y AXS+ (103 HD) Disney Plus Premium México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Star TV (502), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD), Wizz (609, 54 y 20), Totalplay (558 HD) y Xview+ (304 HD) Disney Plus Premium República Dominicana Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Altice (350, 352 SD y 462 HD) Disney Plus Premium Honduras Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium Guatemala Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium El Salvador Sky (551) y Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) Disney Plus Premium Nicaragua Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y Tigo (302 SD, 403 y 1101 HD) Disney Plus Premium Costa Rica Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD) y CableSantos (155) Disney Plus Premium Panamá Sky (551), Claro TV (205 SD, 302 SD, 662 HD y 1205 HD), Tigo (303, 374 SD y 1374 HD) y +Móvil (252 HD) Disney Plus Premium

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO? Precios por país

Para seguir la pelea mediante streaming en Latinoamérica, los aficionados deberán revisar los planes disponibles de Disney Plus en su respectivo país. La plataforma ofrece los planes Estándar y Premium, aunque la cobertura deportiva puede variar de acuerdo con el nivel de suscripción contratado.

El Plan Premium es el que ofrece el acceso más amplio al contenido deportivo de ESPN, incluidos sus canales lineales y eventos exclusivos disponibles en la plataforma.

País Disney Plan Estándar Disney Plan Premium México Mensual: MXN 219 / Anual: MXN 1.839 Mensual: MXN 299 / Anual: MXN 2.509 Argentina Mensual: ARS 7.399 / Anual: ARS 62.149 Mensual: ARS 10.549 / Anual: ARS 88.599 Colombia Mensual: COP 34.900 / Anual: COP 292.900 Mensual: COP 46.900 / Anual: COP 393.900 Perú Mensual: PEN 38.90 / Anual: PEN 329.90 Mensual: PEN 55.90 / Anual: PEN 469.90 Chile Mensual: CLP 9.900 / Anual: CLP 82.900 Mensual: CLP 13.500 / Anual: CLP 113.400 Ecuador Mensual: USD 10.49 / Anual: USD 87.00 Mensual: USD 14.99 / Anual: USD 124.99

¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?

Disney Plus integra la programación deportiva de ESPN dentro de su servicio de streaming en Latinoamérica. Para seguir una función de boxeo como Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba, los usuarios deberán comprobar qué cobertura está incluida en el plan contratado y si el evento forma parte de la programación disponible en su país.

La diferencia principal entre ambos niveles está en la amplitud del contenido deportivo. El plan Estándar ofrece acceso a una selección de señales y contenidos, mientras que el Premium concentra la oferta deportiva más amplia disponible en la plataforma.

Plan Disney+ Estándar

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a los canales lineales de deportes ESPN y ESPN 3 con anuncios

Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1

Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos, con un máximo de 25 títulos en total

Plan Disney+ Premium

Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:

Catálogo completo de Disney+ sin anuncios

Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios

Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

Horario, TV y dónde ver EN VIVO la pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba por boxeo en Nueva Jersey

Pelea Andy Ruiz Jr. vs. Damian Knyba Categoría Peso pesado Fecha Viernes 4 de septiembre de 2026 Inicio de cartelera 8:00 p. m. ET / 5:00 p. m. PT Hora en México y Centroamérica 6:00 p. m. Hora en Perú, Colombia y Ecuador 7:00 p. m. Hora en Argentina, Chile y Uruguay 9:00 p. m. Canal ESPN / ESPN 2, según programación regional Streaming Disney Plus Premium Sede Prudential Center Ciudad Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos

La hora indicada corresponde al comienzo de la cartelera y no al combate estelar. La pelea principal dependerá del desarrollo de las presentaciones anteriores.

Análisis de Noé Yactayo

Andy Ruiz Jr. llega con la ventaja de la experiencia y de haber enfrentado a rivales de primer nivel, pero su prolongada inactividad introduce una incógnita importante. Su velocidad de manos y capacidad para trabajar en la corta distancia pueden marcar diferencias si consigue imponer intercambios ante Damian Knyba.

El polaco, por su parte, tiene a su favor una mayor estatura, alcance y actividad reciente. Si logra mantener la distancia y evitar que Ruiz entre en su zona de golpeo, puede complicarle seriamente la noche. Ruiz parte con una ligera ventaja por experiencia y recursos técnicos, pero el resultado dependerá en buena medida de cómo responda tras su inactividad.

Andy Ruiz Jr. regresa al ring este viernes 4 de septiembre para enfrentar al invicto polaco Damian Knyba en el Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, en su primera pelea después de más de dos años de ausencia. El excampeón mundial unificado de los pesos pesados encabeza una cartelera de cuatro combates, cuya transmisión en vivo online podrá seguirse a través de DAZN, TNT Sports y ESPN. (VIDEO DE X: @DAZNBoxing)