Este sábado 12 de septiembre habrá una pelea de infarto. Estoy hablando del enfrentamiento que protagonizarán en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Como en aquel combate, García pondrá en juego su título mundial del peso wélter, el espectáculo es imperdible. Por suerte para ti, DAZN PPV lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO. En esta nota te explicaré cómo ver la pelea por dicha señal.

Cartelera completa de la pelea Ryan García vs. Conor Benn

  • Ryan García vs. Conor Benn
  • Jai Opetaia vs. Noel Mikaelian
  • Mark Magsayo vs. Andres Cortes
  • Da’Mazion Vanhouter vs. Raphael Akpeijori
  • José Carlos Ramírez vs. Alexis Rocha
  • Abel González vs. Raúl Salomón
  • Vlad Panin vs. Dakota Linger
  • Oswaldo Molina vs. Pablo Rubio
  • Sean García vs. Abraham Morales

¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Ryan García vs. Conor Benn en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Ryan García vs. Conor Benn este sábado 12 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera del evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

  • Estados Unidos (ET): 8:00 pm
  • Estados Unidos (CT): 7:00 pm                      
  • Estados Unidos (MT): 6:00 pm
  • Estados Unidos (PT): 5:00 pm
  • España: 2:00 am del domingo 13 de septiembre
  • México (CDMX): 6:00 pm
  • Puerto Rico: 8:00 pm
  • República Dominicana: 8:00 pm
  • Panamá: 7:00 pm
  • Costa Rica: 6:00 pm
  • El Salvador: 6:00 pm
  • Guatemala: 6:00 pm
  • Honduras: 6:00 pm
  • Nicaragua: 6:00 pm
  • Argentina: 9:00 pm
  • Brasil (Brasilia): 9:00 pm
  • Uruguay: 9:00 pm
  • Chile (Santiago): 8:00 pm
  • Paraguay: 9:00 pm
  • Bolivia: 8:00 pm
  • Venezuela: 8:00 pm
  • Ecuador: 7:00 pm
  • Perú: 7:00 pm
  • Colombia: 7:00 pm
La pelea Ryan García vs. Conor Benn promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: @daznboxing / @boxing.media / Instagram)
La pelea Ryan García vs. Conor Benn promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: @daznboxing / @boxing.media / Instagram)

¿Cómo ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn por DAZN PPV?

La pelea Ryan García vs. Conor Benn, que se realizará este sábado 12 de septiembre, será transmitida por DAZN PPV en vivo por Internet en la mayoría de países.

Si en tu país existe versión local de DAZN (por ejemplo, DAZN España, México, Estados Unidos, por nombrar algunos), deberás ingresar a la web o app oficial, buscar el evento Ryan García vs. Conor Benn y verificar allí el precio exacto del PPV y las condiciones (suscripción + PPV o solo PPV), ya que esos detalles pueden variar y no siempre se listan públicamente para todos los territorios.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

PaísesDAZN PPV
Estados UnidosUSD 59,99
Puerto RicoUSD 59,99
Canadá59,99 CAD
MéxicoMXN 291
República DominicanaUSD 19,99
Costa RicaUSD 19,99
HondurasUSD 14,99
El SalvadorUSD 14,99
GuatemalaUSD 14,99
NicaraguaUSD 14,99
PanamáUSD 14,99
ArgentinaUSD 14,99
BoliviaUSD 19,99
BrasilBRL 82,90
ChileCLP 14072
ColombiaCOP 63220
EcuadorUSD 19,99
ParaguayUSD 14,99
PerúPEN 14,99
UruguayUSD 14,99
VenezuelaUSD 14,99
España19,99 EUR
Reino Unido24.99 GBP
Irlanda19,99 EUR
Italia19,99 EUR
Alemania19,99 EUR
Francia19,99 EUR
Japón3100 yenes
Corea del Sur28280 KRW
India1704 rupias indias
Nueva ZelandaNZD 49,99
Australia49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

  • Apple TV
  • Google Chromescast
  • Amazon Fire TV
  • Amazon Fire Stick
  • Android TV
  • Roku
  • SmartCast
DAZN y PARAMOUNT-PLUS EN VIVO — ver pelea Ryan García vs. Conor Benn por TV y Online | VIDEO
Ryan García vs. Conor Benn protagonizará este sábado 12 de septiembre de 2026 una de las peleas más esperadas del boxeo internacional, con el mexicano-estadounidense exponiendo su título mundial de peso welter del CMB ante el británico en la T-Mobile Arena de Las Vegas; la cartelera podrá seguirse en vivo y online a través de Paramount+ en México, mientras que DAZN ofrecerá la transmisión en otros mercados internacionales, de acuerdo con los derechos establecidos para cada territorio. (VIDEO DE )
SOBRE EL AUTOR

Soy Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP y Redactor Real Time del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo casi 10 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo online, y me especializo en artículos de actualidad, deportes y espectáculos para audiencias en EE.UU., México y España.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC