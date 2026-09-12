Este sábado 12 de septiembre habrá una pelea de infarto. Estoy hablando del enfrentamiento que protagonizarán Ryan García y Conor Benn en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Como en aquel combate, García pondrá en juego su título mundial del peso wélter, el espectáculo es imperdible. Por suerte para ti, DAZN PPV lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO. En esta nota te explicaré cómo ver la pelea por dicha señal.
Cartelera completa de la pelea Ryan García vs. Conor Benn
- Ryan García vs. Conor Benn
- Jai Opetaia vs. Noel Mikaelian
- Mark Magsayo vs. Andres Cortes
- Da’Mazion Vanhouter vs. Raphael Akpeijori
- José Carlos Ramírez vs. Alexis Rocha
- Abel González vs. Raúl Salomón
- Vlad Panin vs. Dakota Linger
- Oswaldo Molina vs. Pablo Rubio
- Sean García vs. Abraham Morales
¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Ryan García vs. Conor Benn en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas la pelea Ryan García vs. Conor Benn este sábado 12 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera del evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 8:00 pm
- Estados Unidos (CT): 7:00 pm
- Estados Unidos (MT): 6:00 pm
- Estados Unidos (PT): 5:00 pm
- España: 2:00 am del domingo 13 de septiembre
- México (CDMX): 6:00 pm
- Puerto Rico: 8:00 pm
- República Dominicana: 8:00 pm
- Panamá: 7:00 pm
- Costa Rica: 6:00 pm
- El Salvador: 6:00 pm
- Guatemala: 6:00 pm
- Honduras: 6:00 pm
- Nicaragua: 6:00 pm
- Argentina: 9:00 pm
- Brasil (Brasilia): 9:00 pm
- Uruguay: 9:00 pm
- Chile (Santiago): 8:00 pm
- Paraguay: 9:00 pm
- Bolivia: 8:00 pm
- Venezuela: 8:00 pm
- Ecuador: 7:00 pm
- Perú: 7:00 pm
- Colombia: 7:00 pm
¿Cómo ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn por DAZN PPV?
La pelea Ryan García vs. Conor Benn, que se realizará este sábado 12 de septiembre, será transmitida por DAZN PPV en vivo por Internet en la mayoría de países.
Si en tu país existe versión local de DAZN (por ejemplo, DAZN España, México, Estados Unidos, por nombrar algunos), deberás ingresar a la web o app oficial, buscar el evento Ryan García vs. Conor Benn y verificar allí el precio exacto del PPV y las condiciones (suscripción + PPV o solo PPV), ya que esos detalles pueden variar y no siempre se listan públicamente para todos los territorios.
¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?
En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:
|Países
|DAZN PPV
|Estados Unidos
|USD 59,99
|Puerto Rico
|USD 59,99
|Canadá
|59,99 CAD
|México
|MXN 291
|República Dominicana
|USD 19,99
|Costa Rica
|USD 19,99
|Honduras
|USD 14,99
|El Salvador
|USD 14,99
|Guatemala
|USD 14,99
|Nicaragua
|USD 14,99
|Panamá
|USD 14,99
|Argentina
|USD 14,99
|Bolivia
|USD 19,99
|Brasil
|BRL 82,90
|Chile
|CLP 14072
|Colombia
|COP 63220
|Ecuador
|USD 19,99
|Paraguay
|USD 14,99
|Perú
|PEN 14,99
|Uruguay
|USD 14,99
|Venezuela
|USD 14,99
|España
|19,99 EUR
|Reino Unido
|24.99 GBP
|Irlanda
|19,99 EUR
|Italia
|19,99 EUR
|Alemania
|19,99 EUR
|Francia
|19,99 EUR
|Japón
|3100 yenes
|Corea del Sur
|28280 KRW
|India
|1704 rupias indias
|Nueva Zelanda
|NZD 49,99
|Australia
|49,99 dólares australianos
¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?
DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:
- Apple TV
- Google Chromescast
- Amazon Fire TV
- Amazon Fire Stick
- Android TV
- Roku
- SmartCast