Este sábado 12 de septiembre habrá una pelea de infarto. Estoy hablando del enfrentamiento que protagonizarán Ryan García y Conor Benn en el T-Mobile Arena de Las Vegas. Como en aquel combate, García pondrá en juego su título mundial del peso wélter, el espectáculo es imperdible. Por suerte para ti, DAZN PPV lo transmitirá EN VIVO y EN DIRECTO. En esta nota te explicaré cómo ver la pelea por dicha señal.

Cartelera completa de la pelea Ryan García vs. Conor Benn

Ryan García vs. Conor Benn

Jai Opetaia vs. Noel Mikaelian

Mark Magsayo vs. Andres Cortes

Da’Mazion Vanhouter vs. Raphael Akpeijori

José Carlos Ramírez vs. Alexis Rocha

Abel González vs. Raúl Salomón

Vlad Panin vs. Dakota Linger

Oswaldo Molina vs. Pablo Rubio

Sean García vs. Abraham Morales

¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Ryan García vs. Conor Benn en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas la pelea Ryan García vs. Conor Benn este sábado 12 de septiembre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera del evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 8:00 pm

Estados Unidos (CT): 7:00 pm

Estados Unidos (MT): 6:00 pm

Estados Unidos (PT): 5:00 pm

España: 2:00 am del domingo 13 de septiembre

México (CDMX): 6:00 pm

Puerto Rico: 8:00 pm

República Dominicana: 8:00 pm

Panamá: 7:00 pm

Costa Rica: 6:00 pm

El Salvador: 6:00 pm

Guatemala: 6:00 pm

Honduras: 6:00 pm

Nicaragua: 6:00 pm

Argentina: 9:00 pm

Brasil (Brasilia): 9:00 pm

Uruguay: 9:00 pm

Chile (Santiago): 8:00 pm

Paraguay: 9:00 pm

Bolivia: 8:00 pm

Venezuela: 8:00 pm

Ecuador: 7:00 pm

Perú: 7:00 pm

Colombia: 7:00 pm

La pelea Ryan García vs. Conor Benn promete ser vibrante de principio a fin. (Foto: @daznboxing / @boxing.media / Instagram)

¿Cómo ver la pelea Ryan García vs. Conor Benn por DAZN PPV?

La pelea Ryan García vs. Conor Benn, que se realizará este sábado 12 de septiembre, será transmitida por DAZN PPV en vivo por Internet en la mayoría de países.

Si en tu país existe versión local de DAZN (por ejemplo, DAZN España, México, Estados Unidos, por nombrar algunos), deberás ingresar a la web o app oficial, buscar el evento Ryan García vs. Conor Benn y verificar allí el precio exacto del PPV y las condiciones (suscripción + PPV o solo PPV), ya que esos detalles pueden variar y no siempre se listan públicamente para todos los territorios.

¿Cuánto cuesta DAZN PPV en EE.UU.?

En los Estados Unidos, deberás suscribirte al PPV de DAZN por un precio de USD 59.99. A continuación, la lista de precios en diferentes países del mundo:

Países DAZN PPV Estados Unidos USD 59,99 Puerto Rico USD 59,99 Canadá 59,99 CAD México MXN 291 República Dominicana USD 19,99 Costa Rica USD 19,99 Honduras USD 14,99 El Salvador USD 14,99 Guatemala USD 14,99 Nicaragua USD 14,99 Panamá USD 14,99 Argentina USD 14,99 Bolivia USD 19,99 Brasil BRL 82,90 Chile CLP 14072 Colombia COP 63220 Ecuador USD 19,99 Paraguay USD 14,99 Perú PEN 14,99 Uruguay USD 14,99 Venezuela USD 14,99 España 19,99 EUR Reino Unido 24.99 GBP Irlanda 19,99 EUR Italia 19,99 EUR Alemania 19,99 EUR Francia 19,99 EUR Japón 3100 yenes Corea del Sur 28280 KRW India 1704 rupias indias Nueva Zelanda NZD 49,99 Australia 49,99 dólares australianos

¿En qué dispositivos streaming puedo ver DAZN?

DAZN se puede ver desde las siguientes aplicaciones streaming:

Apple TV

Google Chromescast

Amazon Fire TV

Amazon Fire Stick

Android TV

Roku

SmartCast

Ryan García vs. Conor Benn protagonizará este sábado 12 de septiembre de 2026 una de las peleas más esperadas del boxeo internacional, con el mexicano-estadounidense exponiendo su título mundial de peso welter del CMB ante el británico en la T-Mobile Arena de Las Vegas; la cartelera podrá seguirse en vivo y online a través de Paramount+ en México, mientras que DAZN ofrecerá la transmisión en otros mercados internacionales, de acuerdo con los derechos establecidos para cada territorio. (VIDEO DE )