¿Quién dijo que los atletas solo viven del deporte? Algunos deportistas argentinos también han tenido su coqueteo con el mundo de los casinos online, ya sea por diversión, curiosidad o por convertirse en embajadores de marcas del rubro. Aunque no es tan común como en otros países, hay nombres conocidos que han hecho alguna incursión en este mundo digital. ¿Querés saber quiénes son? ¡Seguí leyendo y sorprendete!

¿Es común que los atletas se interesen por los casinos?

El mundo de los casinos online, que incluye plataformas como PlayUZU Argentina, también despierta interés entre las figuras del deporte. En Europa y Estados Unidos, por ejemplo, es bastante frecuente ver a deportistas vinculados a este sector, ya sea jugando o como imagen de campañas publicitarias.

En Argentina, el tema es más discreto, pero eso no significa que no exista. Algunos lo han hecho públicamente, otros lo mantienen más en reserva. Lo importante es entender que lo hacen, en general, en su tiempo libre y de forma legal, en plataformas autorizadas.

Sergio ‘Kun’ Agüero: de la cancha al streaming

Si hablamos de carisma, pocos como el Kun. Tras su retiro del fútbol profesional, Agüero se volvió un streamer exitoso. Aunque su contenido gira más en torno a videojuegos y charlas en vivo, también ha probado juegos de casino online en algunos de sus streams, especialmente juegos de cartas y ruleta virtual.

Nunca lo hizo con fines promocionales (al menos no oficialmente), pero sí se mostró explorando plataformas —siempre aclarando que lo hacía “por diversión” y siendo muy transparente con sus seguidores sobre la importancia de jugar con responsabilidad.

Carlos Tevez: imagen de campañas internacionales

Aunque no se lo ha visto jugando públicamente, Carlitos Tevez ha sido relacionado con campañas publicitarias de casas de apuestas y juegos de azar, especialmente durante su etapa en el extranjero. La conexión más fuerte se dio cuando estuvo en China, donde los patrocinios deportivos de empresas de apuestas son comunes.

En Argentina, mantuvo un perfil más bajo respecto al tema, aunque se ha mencionado su nombre en asociaciones indirectas con plataformas online.

David Nalbandian y su rol como empresario

El extenista David Nalbandian no ha sido jugador activo de casinos online, pero sí ha invertido en distintos negocios relacionados al entretenimiento digital. Se lo ha vinculado a proyectos tecnológicos de entretenimiento, aunque nunca lo confirmó directamente.

Su figura ha sido utilizada por algunos medios para especular sobre la relación entre deportistas retirados y el negocio de los juegos online, aunque sin pruebas concretas de que él haya jugado o promovido estos espacios.

Influencers del deporte que sí juegan

Más allá de los deportistas profesionales conocidos, muchos exjugadores, periodistas deportivos y streamers vinculados al deporte (como youtubers o comentaristas) sí han mostrado públicamente su participación en casinos online, especialmente en transmisiones en Twitch o YouTube.

Lo hacen de forma legal y muchas veces con fines de entretenimiento. Algunos incluso explican estrategias de juegos o recomiendan precauciones al momento de jugar.

Un tema con doble filo

Es importante destacar que, si bien estos deportistas pueden tener acceso legal a casinos online, su influencia sobre los jóvenes puede generar debates. ¿Es correcto que figuras públicas, ídolos deportivos de tantos chicos, se asocien a plataformas de juego? La respuesta no es sencilla y depende del enfoque de cada uno.

Por eso, muchos optan por no hacerlo o lo hacen con mucho cuidado. En Argentina, además, hay regulaciones que impiden ciertas publicidades en medios masivos si no están aprobadas por los entes reguladores provinciales.

Conclusión

En definitiva, los deportistas argentinos que se han relacionado con los juegos de casino online en Argentina lo han hecho más desde la curiosidad, la publicidad o el entretenimiento, y no como jugadores activos. La mayoría mantiene una actitud de juegos de casino online en Argentina y muchas veces usan su influencia para hablar de los límites que debe tener cualquier actividad digital.