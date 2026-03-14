El EN VIVO y EN DIRECTO, se correrá este domingo 15 de marzo, por la segunda fecha de la temporada 2026 de la . Para seguir la transmisión de esta carrera, los fanáticos de los fierros se deberán conectar a la señal de ESPN, además de las alternativas de streaming en las plataformas de Disney Plus y F1 TV Pro. Este gran evento está pactado para las 2:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay) y se disputó en el Circuito de Albert Park. Depor te ofrece los mejores momentos de la competencia.

El GP de China se correrá este fin de semana. (Video: F1)
El GP de China se correrá este fin de semana. (Video: F1)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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