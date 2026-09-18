Desde el Jockey Club, vs. por la , válido por el Grupo Mundial I. ¿Dónde pasaron el partido? El segundo partido entre Juan Pablo Varillas y Daniel Vallejo: toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tuviste que acceder al servicio de DIRECTV e ingresar al canal DSports, el cual también pudiste encontrarlo en su versión digital en DGO. El choque se disputó este viernes 18 de septiembre desde las 7:40 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!

Perú vs. Paraguay vía DIRECTV (DSports) por la Copa Davis: transmisión de los Qualifiers (Video: @federaciondetenis)
Perú vs. Paraguay vía DIRECTV (DSports) por la Copa Davis: transmisión de los Qualifiers (Video: @federaciondetenis)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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