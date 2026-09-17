El momento de representar al país llegó para los tenistas peruanos que estuvieron en constante actividad por una seguidilla de torneos alrededor del mundo, pero que ahora buscarán el objetivo común. La Copa Davis, en su ronda de quialifiers por el Grupo Mundial I, está por comenzar y con eso se le abre una chance a Perú para volver a soñar con una clasificación al siguiente grupo. Por eso, las calles de Lima vibran de emoción por los nombres que nos van a representar y que ya conocen quiénes serán sus rivales.

El esperado enfrentamiento tenístico internacional se llevará a cabo este viernes 18 y sábado 19 en las tradicionales canchas de arcilla del Jockey Club, donde la escuadra ‘bicolor’ parte como amplia favorita para lograr avanzar, pero que no buscará menospreciar a su rival.

El equipo peruano llega con la motivación a tope gracias al extraordinario presente deportivo de su máxima figura juvenil. Ignacio Buse aterriza en la capital limeña atravesando el mejor momento de toda su carrera profesional, respaldado por los espectaculares títulos conseguidos recientemente en el ATP 500 de Hamburgo y el torneo de Winston-Salem durante esta exigente temporada internacional.

Ignacio Buse es top 30 ATP. (Foto: Joel Alonzo)

Además del espectacular aporte de la primera raqueta nacional, el combinado patrio contará con el enorme recorrido de Juan Pablo Varillas. El popular ‘Juanpi’ llega consolidado en la casilla 192 tras brillar en el Challenger de Como, mientras que Gonzalo Bueno aportará toda su frescura ofensiva como la tercera carta nacional tras destacar notablemente en Brasil.

Respecto al decisivo compromiso de dobles, el experimentado capitán Luis Horna maneja diversas e interesantes alternativas tácticas sobre la mesa. Aunque no se descarta utilizar a las principales figuras de singles, la dupla conformada por Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino asoma como la principal opción técnica para asegurar ese vital punto frente al duro elenco guaraní.

Analizando fríamente la estadística internacional, la escuadra peruana ostenta un indiscutible favoritismo para esta importante eliminatoria continental. Esta abismal diferencia tenística queda totalmente evidenciada al observar las actuales posiciones del ranking mundia.

Equipos confirmados de Perú vs. Paraguay:

Equipo Peruano: Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino, Arklon Huertas del Pino.

Ignacio Buse, Gonzalo Bueno, Juan Pablo Varillas, Alexander Merino, Arklon Huertas del Pino. Equipo Paraguayo: Adolfo Vallejo, Martín Vergara, Hernando Escurra, Álvaro Frutos.

Cruces confirmados:

Viernes 18 de septiembre

Ignacio Buse vs. Hernando Escurra - 4:00 p.m.

Juan Pablo Varillas vs. Daniel Vallejo - Al culminar el primer duelo

Sábado 19 de septiembre

Ignacio Buse / Arklon Huertas del Pino vs. Daniel Vallejo / Martín Vergara - 2:00 p.m.

Ignacio Buse vs. Daniel Vallejo - Al culminar el primer duelo

Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra (De haber ganador en el cuarto duelo, no se jugará)

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