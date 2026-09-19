Desde el Jockey Club, vs. se enfrentaron por la , válido por el Grupo Mundial I. ¿Dónde pasaron el partido entre Juan Pablo Varillas vs. Hernando Escurra? Toma en cuenta que para disfrutar de este enfrentamiento, tendrás que acceder al servicio de DIRECTV e ingresar al canal DSports, el cual también pudiste encontrarlo en su versión digital en DGO. El choque se disputó este sábado 19 de septiembre no antes de las 8:35 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con seis horas más en España). ¡No te pierdas ningún detalle en la web de Depor!

Perú vs. Paraguay vía DIRECTV (DSports) por la Copa Davis: transmisión de los Qualifiers (Video: @federaciondetenis)
Perú vs. Paraguay vía DIRECTV (DSports) por la Copa Davis: transmisión de los Qualifiers (Video: @federaciondetenis)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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