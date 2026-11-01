El Gran Premio de México de Fórmula 1 vivirá una jornada crucial este domingo 1 de noviembre en el mítico Autódromo Hermanos Rodríguez. Para el público sudamericano, la carrera comenzará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador (17:00 en Argentina y Chile), con transmisión exclusiva en directo por la plataforma de streaming Disney+ Premium. El autódromo estará repleto de aficionados que expresarán su apoyo a Sergio ‘Checo’ Pérez, quien tiene el reto prioritario de responder ante su gente, alcanzar un lugar en el podio y estrenar su casillero de puntos en el certamen mundial.
Sin embargo, el gran foco del automovilismo global estará sobre el italiano Kimi Antonelli, el joven piloto de Mercedes que tiene la posibilidad matemática de asegurar la corona mundial sobre la pista azteca. En su primer año compitiendo en la máxima categoría, la promesa europea está a un paso de batir el histórico récord de precocidad que impuso Sebastian Vettel con Red Bull en 2010, un hito que añade máxima expectativa a una carrera que promete emociones de inicio a fin.
¿Cómo ver ESPN EN VIVO el Gran Premio de México por Latinoamérica?
En Latinoamérica, los aficionados pueden consultar las señales de ESPN disponibles en su operador de televisión de pago y revisar la oferta de streaming correspondiente a su país. La distribución de los canales y las alternativas digitales varía según el mercado.
Para seguir el GP de México, es recomendable verificar la guía de programación local y confirmar si la gala será transmitida por la señal contratada.
Canales de ESPN Latinoamérica por país
Estos son los números de canal incluidos en la plantilla original para consultar ESPN en diferentes países de Latinoamérica.
|País
|Operador
|Canal
|Argentina
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Argentina
|Telecentro
|105 SD / 1011 HD
|Argentina
|Flow
|103 HD
|Colombia
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Colombia
|Movistar
|200 HD / 483 SD / 884 HD
|Colombia
|Claro
|540 HD / 1510 HD
|Perú
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Perú
|Movistar
|200 HD / 483 SD / 884 HD
|Perú
|Claro
|510 SD / 540 HD / 1510 HD / 1511 HD
|Chile
|DIRECTV
|610 SD / 1621 HD
|Chile
|Movistar
|480 SD / 884 HD
|Chile
|Claro
|174 SD / 474 HD
|Chile
|VTR
|49
|México
|SKY
|548 / 1548
|México
|izzi
|895
|México
|Dish
|338
|México
|Totalplay
|558
|Ecuador
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Ecuador
|CNT
|302 SD / 703 HD
|Ecuador
|Grupo TV Cable
|200 SD / 730 HD
|Venezuela
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Venezuela
|Movistar
|483 SD
|Venezuela
|Netuno
|30
|Venezuela
|TV Zamora
|40 SD / 154 HD
|Uruguay
|DIRECTV
|621 SD / 1621 HD
|Uruguay
|Cablevisión Flow
|103 SD / 101 HD / 716 HD
|Paraguay
|Personal Flow
|101 HD
|Paraguay
|Copaco
|51 SD / 503 HD
|Paraguay
|Claro
|93 SD / 124 HD
|Bolivia
|Entel
|40 HD
|Bolivia
|Tigo
|510 SD / 702 HD
|Bolivia
|Cotas
|54 SD/HD
¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, el GP de México?
El Gran Premio de México 2026 se podrá ver EN VIVO para América Latina por Disney Plus, plataforma de streaming que te lleva todas las emociones del circuito mundial de la Fórmula 1.
¿Cómo ver Disney Plus Premium?
Para disfrutar de Disney+ Premium, primero debes asegurarte de tener el plan activo y luego vincular tu cuenta a tus dispositivos.
Suscribirse al plan Premium
Si aún no tienes una cuenta o necesitas actualizar tu plan actual, sigue estos pasos:
- Ingresa a DisneyPlus.com desde el navegador de tu computadora o celular.
- Escribe tu correo electrónico y crea una contraseña.
- En la pantalla de opciones de suscripción, selecciona el plan Disney+ Premium (este plan te permite ver contenido en 4K UHD, hacer descargas y usar hasta 4 pantallas simultáneas).
- Ingresa tus datos de pago para confirmar la suscripción.
¿Cómo vincular tu cuenta de Disney Plus en smart TV o consola?
El método más rápido para iniciar sesión en un televisor es sincronizándolo con tu celular o computadora:
- Abre la aplicación: Busca y abre Disney+ en tu televisor, Chromecast, Roku o consola. Si no la tienes, descárgala desde la tienda de aplicaciones de tu dispositivo.
- Selecciona Iniciar sesión: Al presionar esta opción, la pantalla de tu televisor te mostrará un código de 8 dígitos junto a un código QR.
- Ingresa al enlace de activación: Desde tu celular o computadora, escanea el código QR de la pantalla o ingresa manualmente a DisneyPlus.com/begin en tu navegador.
- Digita el código: Escribe el código de 8 dígitos que aparece en tu televisor (si no usaste el QR) y accede con el correo y contraseña de tu cuenta.
- Comienza a ver: Una vez validados los datos, la pantalla de tu televisor se actualizará automáticamente para mostrarte la selección de perfiles.
¿Cuánto cuesta Disney Plus?
Estos son los precios que tiene el Plan Premium de Disney Plus, que cuenta con la transmisión deportiva de ESPN, en los países de Latinoamérica:
|Países
|Disney Plus Premium (Mensual)
|Disney Plus Premium (Anual)
|Argentina
|$18.399 ARS
|$154.499 ARS
|Chile
|$14.190 CLP
|$119.190 CLP
|Colombia
|COP $49.900
|COP $418.900
|Ecuador
|USD $11.99
|USD $125.99
|Perú
|PEN 34.90
|PEN 577.90
|México
|$319 MXN
|$2679 MXN
|Uruguay
|USD $26.99
|USD $249.99
|Venezuela
|USD $16.99
|USD $141.99
|Paraguay
|USD $16.99
|USD $141.99
|Bolivia
|USD $16.99
|USD $141.99
¿Cuáles son los planes que ofrecen Disney+ en Estándar y Premium?
Disney Plus, que reemplaza a Star+, tendrá la cobertura del partido para los países Argentina, Perú, Colombia, Chile, Uruguay y Ecuador. Aquí te enseñaré los precios actualizados de los paquetes Estándar y Premium que ofrece Disney+ y, también, el nuevo contenido y funciones de la plataforma tras fusionarse con Star+.
Plan Disney+ Estándar
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Estándar en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Acceso a los canales lineales de deportes ESPN e ESPN 3 con anuncios
- Video hasta Full HD y audio Dolby Digital 5.1
- Reproducción simultánea en dos dispositivos
- Descargas hasta en diez dispositivos (hasta 25 títulos en total)
Plan Disney+ Premium
Este es el contenido que ofrece el Plan Disney+ Premium en Latinoamérica:
- Catálogo completo de Disney+ sin anuncios
- Películas y series de Star sin anuncios
- Catálogo completo de deportes de ESPN, incluidos todos los canales lineales y eventos exclusivos, con anuncios.
- Video hasta 4K Ultra HD con HDR10, Dolby Vision o IMAX Enhanced y audio hasta Dolby Atmos.
- Reproducción simultánea en cuatro dispositivos.