Julio César Chávez vs. ‘Travieso’ Arce se enfrentan en un encuentro de exhibición. (Imagen: Difusión)
Julio César Chávez vs. ‘Travieso’ Arce se enfrentan en un encuentro de exhibición. (Imagen: Difusión)

¿Dónde ver  vs.  EN VIVO y EN DIRECTO, por una gran función de exhibición en el ? Mira la transmisión de este enfrentamiento por la señal de TV Azteca (Canal 7, Box Azteca), canal disponible para todo el territorio mexicano; ojo, no recomendamos buscarlo por Futbol Libre TV. ¿Cuándo será la contienda y a qué hora comenzará? Según la programación, este duelo está pactado para el domingo 10 de mayo desde las 12:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, y una hora menos en México). Este evento busca recaudar fondos destinados a la construcción de un centro de prevención y atención para personas afectadas por adicciones.

Julio César Chávez vs. ‘Travieso’ Arce se enfrentan en un encuentro de exhibición. (Video: Difusión)
Julio César Chávez vs. ‘Travieso’ Arce se enfrentan en un encuentro de exhibición. (Video: Difusión)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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