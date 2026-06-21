En el marco de la celebración de sus 11 años de trayectoria, la Merrell Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB) se consolida como el epicentro del deporte de montaña en el continente. Tras haber sido designada oficialmente como licenciataria de la Marca Perú por Promperú, el evento se prepara para una edición 2026 sin precedentes, teniendo como gran protagonista a la exigente y espectacular distancia Skyrace Extreme.

La UTCB no solo destaca por su rigor técnico y deportivo, sino por su firme compromiso con la sostenibilidad ambiental, la conservación de las áreas naturales de Huaraz y el respeto e inclusión de las comunidades locales ancashinas.

La distancia de 25K Skyrace Extreme ha sido minuciosamente diseñada para albergar a los atletas de élite más importantes del planeta, al ser, por cuarto año consecutivo, parte del exclusivo calendario internacional de las Merrell Skyrunner World Series. Se trata de un circuito de alta exigencia técnica que obligará a los corredores a desafiar la verticalidad y la altitud de la Cordillera Blanca, superando crestas, terrenos técnicos y vistas impresionantes de los glaciares tropicales más bellos del mundo, y consolida el estatus de Huaraz como la capital del deporte de aventura en Sudamérica. Esta distancia contará con transmisión en vivo de toda la carrera. Se invita a todos a seguirlos por las redes de la UTCB este domingo 05 desde las 6:30 a.m.

¡El gran estreno de la edición es la distancia de 6 kilómetros! Diseñada especialmente como el puntapié inicial para aquellos corredores noveles con ganas de estrenarse y experimentar por primera vez la adrenalina y la magia del trail running

Una distancia para cada nivel de competencia. La organización presenta un abanico completo de distancias adaptadas tanto para quienes dan sus primeros pasos como para los ultramaratonistas experimentados:

Kilómetro Vertical: La prueba clásica de pura potencia y resistencia aeróbica, desafiando una pendiente pronunciada en el menor tiempo posible.

La prueba clásica de pura potencia y resistencia aeróbica, desafiando una pendiente pronunciada en el menor tiempo posible. Distancia 6K: .Se estrena la distancia de 6K, un circuito recreativo creado para que los nuevos aficionados den sus primeros pasos en la montaña y sientan la adrenalina de la competencia.

.Se estrena la distancia de 6K, un circuito recreativo creado para que los nuevos aficionados den sus primeros pasos en la montaña y sientan la adrenalina de la competencia. Distancia 12K: Circuitos dinámicos y veloces, ideales para atletas intermedios que buscan ritmo, técnica y paisajes espectaculares sin llegar a la ultra distancia.

Circuitos dinámicos y veloces, ideales para atletas intermedios que buscan ritmo, técnica y paisajes espectaculares sin llegar a la ultra distancia. Skyrace Extreme (25K): Trazado único y circuito oficial de la Copa del Mundo de Skyrunning, exclusivo para la élite mundial y corredores avanzados altamente técnicos donde se requerirá casco en las secciones más expuestas.

Trazado único y circuito oficial de la Copa del Mundo de Skyrunning, exclusivo para la élite mundial y corredores avanzados altamente técnicos donde se requerirá casco en las secciones más expuestas. Skyrace (23K): Un recorrido que llevará a los corredores desde los valles de Huaraz hasta superar los 4,950 metros de altitud, atravesando senderos en morrena, alta montaña y ascensos exigentes.

Un recorrido que llevará a los corredores desde los valles de Huaraz hasta superar los 4,950 metros de altitud, atravesando senderos en morrena, alta montaña y ascensos exigentes. Ultramaratón 50K y 70K: Las distancias reinas de resistencia. Un recorrido místico y extremo que llevará a los participantes a superar sus propios límites físicos y mentales a más de 4.550 metros sobre el nivel del mar, en pleno corazón de Huaraz.

Las inscripciones están abiertas hasta el 28 de junio de 2026 a través de la plataforma oficial: https://actionpass.run/go/utcb-2026.

La UTCB agradece profundamente el apoyo fundamental de la Municipalidad Distrital de Independencia, Parque Nacional Huascarán, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Áncash y del Gobierno Regional de Áncash por brindar todas las facilidades institucionales para llevar a cabo este gran evento. Asimismo, destaca el respaldo indispensable de sus auspiciadores oficiales: Merrell, Electrolife y su gran aliado estratégico, Marca Perú.

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