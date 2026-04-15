La Liga Peruana de Vóley Betsson vivirá este domingo, a las 5:00 p.m., el inicio de una final imperdible: Alianza Lima buscará dar el primer paso hacia el tricampeonato, mientras que la Universidad San Martín de Porres intentará frenar su dominio en una definición que promete intensidad y máxima exigencia.

Maricarmen Guerrero, central blanquiazul, anticipó que será un duelo muy parejo el que se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, en Villa El Salvador. “Sabemos que va a ser un encuentro muy intenso. San Martín tiene grandes jugadoras, pero nosotras también. Va a ser una competencia de alto nivel”, afirmó.

La jugadora remarcó que el manejo emocional será determinante. “En una final las emociones salen a flote, la ansiedad está presente. El equipo que logre mantenerse más calmado va a sacar el partido adelante”, explicó. Además, pese al favoritismo, fue clara: “San Martín ya nos ha ganado antes, no somos invencibles”.

En la otra vereda, Aixa Vigil, atacante de la USMP y exjugadora de Alianza Lima —con el que fue bicampeona nacional—, vive una final especial. “Estoy súper feliz y tranquila con lo que estamos haciendo como equipo. Hemos trabajado muchísimo para estar aquí”, indicó.

Si bien reconoció el favoritismo íntimo, dejó en claro que la definición está abierta. “Alianza ha sido favorito todo el torneo, pero nada se define hasta el último punto”, sostuvo.

Tras una semifinal exigente frente a Universitario de Deportes, Vigil aseguró que el equipo llega fortalecido. “Nos trae con la energía arriba por cómo ganamos. El grupo siempre se mantuvo unido y firme en lo que quería”, comentó. En esa línea, apuntó a la clave: “Tenemos que jugar en equipo, mantenernos juntas y creer en nosotras”.

Así, la primera final de la Liga Peruana de Vóley Betsson marcará el inicio de una serie donde cada punto puede inclinar la balanza, en un choque entre la experiencia de un Alianza Lima que quiere hacer historia y la ambición de una Universidad San Martín de Porres decidida a cambiar el guion.

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