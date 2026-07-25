Edu Aguirre venció a Gastón Edul en la Velada del Año VI. (Video: La Velada del Año / Foto: La Velada del Año)
Edu Aguirre venció a Gastón Edul en la Velada del Año VI. (Video: La Velada del Año / Foto: La Velada del Año)

se impuso a en una de las peleas más esperadas de . El periodista español se llevó la victoria por decisión dividida (4-1), luego de un intenso enfrentamiento que mantuvo en vilo al público durante los tres asaltos. Ambos protagonizaron un combate de mucha intensidad, con golpes de poder y constantes intercambios, aunque finalmente los jueces se inclinaron por el español, quien celebró una importante victoria frente al argentino.

SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

TAGS RELACIONADOS

Contenido Sugerido

Contenido GEC