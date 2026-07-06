El boxeador nacional Eduardo ‘El Chino’ Ajito disputará el título mundial de peso mosca de la UBO, en un duelo ante el experimentado mexicano Eduardo ‘El Guerrerito’ Reyes, en una velada internacional de boxeo este 11 de julio, en el coliseo de La Punta, Callao.
Ajito, uno de los mejores boxeadores nacionales de la actualidad, lleva una larga racha de victorias desde el 2024. Carrera que le ha valido tener la oportunidad de disputar la corona de la Universal Boxing Organization (UBO).
Pero el nacional no la tendrá nada fácil. Su rival viene de enfrentar a varios de los mejores peleadores de esta división como Oscar Collazo, Terry Washington y Erick Rosa, entre otros.
“Agradecido con Dios por esta oportunidad. Un sueño de poder disputar una pelea de título mundial. Nos venimos preparando para enfrentar a un rival que ha competido con grandes peleadores de elite mundial”, afirmó Ajito.
Gran velada de boxeo internacional
La pelea entre Ajito y Reyes encabezará una gran jornada internacional de pugilismo este miércoles 15 de julio en el coliseo Fortunato Marotta de La Punta.Algunos nombres conocidos del boxeo nacional como David Solorzano, Jorge Balmaceda, Marcelo del Águila y Deyvi Alva también serán parte de esta jornada boxística, a la que nadie puede faltar.