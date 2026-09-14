Tras la épica Final Nacional realizada en Chorrillos, la espera ha terminado para la comunidad del freestyle en nuestro país. Red Bull Batalla confirmó oficialmente que Lima se convertirá en el epicentro cultural de este fenómeno mundial al ser sede de la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027, la cual se llevará a cabo el próximo 20 de marzo de 2027 en la emblemática Plaza de Toros de Acho.

Un regreso histórico: nuestra ciudad como centro cultural del freestyle

Once años después de la memorable Final Internacional de 2016 en la Costa Verde -donde el español Skone se consagró campeón tras vencer al MC peruano Jota-, Red Bull Batalla vuelve a la capital peruana para escribir un nuevo capítulo. Perú ocupa un lugar fundamental en la historia del circuito, habiendo celebrado 17 Finales Nacionales y contando con dos tricampeones nacionales, reflejo del alto nivel competitivo y la pasión de su afición.

En esta oportunidad, la Plaza de Toros de Acho, uno de los recintos más antiguos y representativos de América, será el escenario donde se definirá al nuevo monarca internacional.

Los primeros clasificados confirmados

Mientras avanza el calendario de Finales Nacionales de la temporada, la lista de participantes ya cuenta con sus cuatro primeros MCs clasificados:

El Menor (Chile): Campeón internacional vigente.

(Chile): Campeón internacional vigente. Almendrades (Perú): Subcampeón internacional.

(Perú): Subcampeón internacional. Valles-T (Colombia): Tercer puesto de la última edición internacional.

(Colombia): Tercer puesto de la última edición internacional. Lancer Lirical (Venezuela): Clasificado tras no haber podido competir en la edición anterior

A este grupo se suma Nekroos recién consagrado en la nacional peruana, a la espera de conocer al resto de competidores que lucharán por levantar el cinturón por ser el mejor freestyler hispanohablante del mundo.

Entradas ya disponibles

Las entradas para la Final Internacional de Red Bull Batalla 2027 ya pueden adquirirse en https://redbull.com/peru27 hasta agotar stock. Asimismo, toda la información sobre la competición, los clasificados y las novedades de la temporada puede seguirse en los canales oficiales de Red Bull Batalla.

Sobre Red Bull Batalla

Red Bull Batalla es un campeonato de rap improvisado de habla hispana que provee un espacio para el desarrollo de los mejores freestylers desde 2005. En los últimos años se ha convertido en uno de los eventos internacionales de batallas de improvisación más relevantes de Latinoamérica y España. Las raíces de esta escena, mezcla el hip hop y la tradición oral improvisada, creando una identidad propia. Red Bull Batalla impulsa a los mejores MC ‘s del mundo hispanohablante en una de las competencias de improvisación más influyentes de Latinoamérica y España. MIRA TODA LA INFO DE RED BULL BATALLA en WWW.REDBULL.COM/BATALLA.