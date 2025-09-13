Luego de muchos meses de preparación y alta expectativa por este combate soñado, este sábado 13 de septiembre finalmente se dará la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford. El escenario será el imponente Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada, donde se espera un lleno total para ver al ‘Canelo’ vs. ‘Bud’ en el combate donde estarán en juego los cuatro cinturones que ostenta el mexicano: el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

¿Qué canal transmite la pelea del Canelo vs. Crawford EN VIVO? Aquí te dejo con las opciones en TV y Streaming para ver la pelea desde países como México, Estados Unidos, España y otras partes de Latinoamérica. Cabe señalar que el combate contará con peleas coestelares y la estelar está programada para iniciar 11:30 p.m. Tiempo del Este o 9:30 p.m. CDMX.

Señal de Netflix online para ver la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en directo desde Las Vegas. (Foto: Netflix / Composición Depor)

¿En qué canal transmiten pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde USA, México y España?

La transmisión de la pelea del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford EN VIVO desde Estados Unidos será a través de Netflix, única opción disponible para seguir el combate que se llevará a cabo en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

Si vives en España y México, la señal disponible para ver la pelea del Canelo vs. Crawford será a través de Netflix. La plataforma de streaming es la única que estará habilitada a nivel mundial para pasar el combate.

Cabe señalar que en México, ni TV Azteca ni Canal 5 de Televisa pudieron llegar a un acuerdo con la promotora del Canelo Álvarez (encargada de la organización de los derechos de TV), por lo que solo Netflix cumplió con los requisitos y es la única que transmitirá el combate en México. Será la primera pelea del Canelo Álvarez que no se transmita en TV abierta en México.

Canales de TV para ver Canelo vs. Crawford EN VIVO en el mundo

Aquí te dejo con la plataforma oficial que será la encargada de transmitir la pelea de boxeo del Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en diversas partes de Latinoamérica, para que puedas mirar el minuto a minuto del evento que se va a desarrollar desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada.

País Canal de TV Argentina Netflix Latam Bolivia Netflix Latam Chile Netflix Latam Ecuador Netflix Latam Colombia Netflix Latam Centroamérica Netflix Latam Paraguay Netflix Latam Perú Netflix Latam Uruguay Netflix Latam Venezuela Netflix Latam

Netflix EN VIVO - cómo ver pelea Canelo Álvarez vs. Terence Crawford desde Las Vegas. (Video: @NetflixLAT)