El icónico Saúl Canelo Álvarez se enfrentará al contendiente número uno libra por libra, Terence Crawford, en una unificación de títulos de peso súper mediano en Las Vegas. La pelea tendrá lugar en el Allegiant Stadium, el estadio de los Raiders de la NFL. Conoce los horarios por país para seguir la cobertura completa y en exclusiva de la pelea de boxeo EN VIVO online este sábado 13 de septiembre, desde Estados Unidos, México, España y países de Sudamérica.

El invicto Crawford es un campeón mundial de cuatro divisiones, que ha trabajado gradualmente desde el peso ligero hasta el peso súper welter, pero este choque de 168 libras con Canelo lo verá dar un salto aún más marcado en el peso. Si triunfa contra Canelo (63-2-2, 39 nocauts), el estadounidense de 37 años (41-0, 31 KOs) se convertirá en el primer campeón indiscutible del boxeo en tres categorías.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, con horarios confirmados para CDMX y Tijuana. (Fotos: Getty Images / Terence Crawford)

Por su parte, Canelo, de 35 años, también es campeón en múltiples categorías, y en mayo recuperó su indiscutible título en el peso supermediano, su división preferida en los últimos años. Si bien este es un enfrentamiento un tanto forzado desde el punto de vista del peso, es uno de los combates de boxeo más importantes desde Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao, hace 10 años. Enfrenta a la figura del boxeo, Canelo, contra un hombre considerado por muchos como el mejor boxeador del momento.

Loading...

A qué hora suben al ring a pelear Canelo vs. Crawford

La transmisión de la cartelera principal de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford comenzará a las 7 p.m. CDMX / 9 p.m. ET el sábado 13 de septiembre por Netflix. Las caminatas al ring para el evento principal seguirán alrededor de las 9 p.m. CDMX / 11 p.m. ET. A continuación, la lista de horarios por país para seguir la cobertura de la pelea de boxeo en vivo online.

21:30 de Estados Unidos (PT)

22:30 de México

22:30 de Nicaragua

22:30 de Honduras

22:30 de El Salvador

22:30 de Guatemala

22:30 de Costa Rica

22:30 de Estados Unidos (MT)

23:30 de Colombia

23:30 de Perú

23:30 de Ecuador

23:30 de Estados Unidos (CT)

00:30 de Estados Unidos (ET; domingo 14)

00:30 de Puerto Rico (domingo 14)

00:30 de República Dominicana (domingo 14)

01:30 de Argentina (domingo 14)

6:30 de Madrid (domingo 14)

Cuándo, a qué hora y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford

Fecha: Sábado 13 de septiembre

Ciudad: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Estadio: Allegiant Stadium

Capacidad: 65 mil espectadores

Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC