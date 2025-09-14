Conoce los horarios por país para ver la pelea entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre desde Las Vegas. (Foto: AFP)
Conoce los horarios por país para ver la pelea entre Canelo vs. Crawford hoy, 13 de septiembre desde Las Vegas. (Foto: AFP)

El icónico Saúl Canelo Álvarez se enfrentará al contendiente número uno libra por libra, Terence Crawford, en una unificación de títulos de peso súper mediano en Las Vegas. La pelea tendrá lugar en el Allegiant Stadium, el estadio de los Raiders de la NFL. Conoce los horarios por país para seguir la cobertura completa y en exclusiva de la pelea de boxeo EN VIVO online este sábado 13 de septiembre, desde Estados Unidos, México, España y países de Sudamérica.

El invicto Crawford es un campeón mundial de cuatro divisiones, que ha trabajado gradualmente desde el peso ligero hasta el peso súper welter, pero este choque de 168 libras con Canelo lo verá dar un salto aún más marcado en el peso. Si triunfa contra Canelo (63-2-2, 39 nocauts), el estadounidense de 37 años (41-0, 31 KOs) se convertirá en el primer campeón indiscutible del boxeo en tres categorías.

Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, con horarios confirmados para CDMX y Tijuana. (Fotos: Getty Images / Terence Crawford)
Canelo Álvarez y Terence Crawford se enfrentan este sábado 13 de septiembre en Las Vegas, con horarios confirmados para CDMX y Tijuana. (Fotos: Getty Images / Terence Crawford)

Por su parte, Canelo, de 35 años, también es campeón en múltiples categorías, y en mayo recuperó su indiscutible título en el peso supermediano, su división preferida en los últimos años. Si bien este es un enfrentamiento un tanto forzado desde el punto de vista del peso, es uno de los combates de boxeo más importantes desde Floyd Mayweather vs. Manny Pacquiao, hace 10 años. Enfrenta a la figura del boxeo, Canelo, contra un hombre considerado por muchos como el mejor boxeador del momento.

A qué hora suben al ring a pelear Canelo vs. Crawford

La transmisión de la cartelera principal de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford comenzará a las 7 p.m. CDMX / 9 p.m. ET el sábado 13 de septiembre por Netflix. Las caminatas al ring para el evento principal seguirán alrededor de las 9 p.m. CDMX / 11 p.m. ET. A continuación, la lista de horarios por país para seguir la cobertura de la pelea de boxeo en vivo online.

  • 21:30 de Estados Unidos (PT)
  • 22:30 de México
  • 22:30 de Nicaragua
  • 22:30 de Honduras
  • 22:30 de El Salvador
  • 22:30 de Guatemala
  • 22:30 de Costa Rica
  • 22:30 de Estados Unidos (MT)
  • 23:30 de Colombia
  • 23:30 de Perú
  • 23:30 de Ecuador
  • 23:30 de Estados Unidos (CT)
  • 00:30 de Estados Unidos (ET; domingo 14)
  • 00:30 de Puerto Rico (domingo 14)
  • 00:30 de República Dominicana (domingo 14)
  • 01:30 de Argentina (domingo 14)
  • 6:30 de Madrid (domingo 14)

Cuándo, a qué hora y dónde ver la pelea Canelo vs. Crawford

  • Fecha: Sábado 13 de septiembre
  • Ciudad: Las Vegas, Nevada, Estados Unidos
  • Estadio: Allegiant Stadium
  • Capacidad: 65 mil espectadores
Cómo, cuándo y dónde ver Canelo Álvarez vs. Terence Crawford por Netflix
Saúl 'Canelo' Álvarez defiende su título indiscutido de peso supermediano contra Terence Crawford en el evento estelar de una cartelera de boxeo de primer nivel este sábado 13 de septiembre desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, Nevada (Estados Unidos). | Crédito: Ronie Bautista / GEC
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS RELACIONADOS

NOTICIAS SUGERIDAS

Contenido GEC