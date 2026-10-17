Este sábado 17 de octubre, Daniel Dubois y Fabio Wardley 2 regresarán al cuadrilátero para volver a enfrentarse. Ambos protagonizarán una vibrante pelea por el título mundial de peso pesado de la OMB, en The O2 Arena de Londres. Como se trata de un duelo imperdible, conoce a qué hora iniciará la cartelera del evento y dónde se podrá ver el combate EN VIVO y EN DIRECTO.
Cartelera del evento Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2
- Daniel Dubois vs. Fabio Wardley: título mundial de peso pesado de la OMB
- Louie O’Doherty vs. Michael Gomez Jr: Campeonato Británico y de la Commonwealth del peso ligero
- Bakhodir Jalolov vs. Solomon Dacres: peso pesado
- Tony Curtis vs. Kerim Agius: peso superpluma
- Leighton Birchall vs. Luis Vara: peso pluma
- Fawas Aborode vs. Rashid Omar: peso ligero
- Manny Safari vs. Jake Pollard: peso pluma
- Zayn Ahmed vs. Kasey Bradnum: peso superpluma
- Issiah Hamilton vs. Jensen Irving: peso medio
¿A qué hora ver EN VIVO la pelea Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2 en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas la pelea Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2 por el título mundial de peso pesado de la OMB este sábado 17 de octubre, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará la cartelera completa del evento en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 2:00 pm
- Estados Unidos (CT): 1:00 pm
- Estados Unidos (MT): 12:00 pm
- Estados Unidos (PT): 11:00 am
- México (CDMX): 12:00 pm
- España: 8:00 pm
- Puerto Rico: 2:00 pm
- República Dominicana: 2:00 pm
- Panamá: 1:00 pm
- Costa Rica: 12:00 pm
- El Salvador: 12:00 pm
- Guatemala: 12:00 pm
- Honduras: 12:00 pm
- Nicaragua: 12:00 pm
- Argentina: 3:00 pm
- Brasil (Brasilia): 3:00 pm
- Uruguay: 3:00 pm
- Chile (Santiago): 3:00 pm
- Paraguay: 3:00 pm
- Bolivia: 2:00 pm
- Venezuela: 2:00 pm
- Ecuador: 1:00 pm
- Perú: 1:00 pm
- Colombia: 1:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO la pelea Daniel Dubois vs. Fabio Wardley?
Este sábado 17 de octubre se podrá ver, en todo el mundo, la pelea Daniel Dubois vs. Fabio Wardley 2 por el título mundial de peso pesado de la OMB a través de DAZN. Claro está, previamente deberás suscribirte a la plataforma global de streaming de deportes.