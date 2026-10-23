Los Tampa Bay Rays y los Milwaukee Brewers disputarán la Serie Mundial 2026 con un objetivo que ninguno ha alcanzado: conquistar su primer título de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). El enfrentamiento pondrá en juego el Trofeo del Comisionado y la oportunidad de firmar el capítulo más importante en la historia de una de estas dos franquicias. ¿Quieres ver el juego EN VIVO y EN DIRECTO por TV abierta, cable y streaming online? A continuación, te comparto la lista de canales de transmisión para seguir la cobertura completa desde México y Estados Unidos.

En qué canal transmite Rays vs. Brewers EN VIVO por TV y Online en México y USA

El Juego 1 de Rays vs. Brewers por la Serie Mundial 2026 se disputará este viernes 23 de octubre en el American Family Field de Milwaukee. La transmisión está programada para las 18:00 horas del centro de México y las 20:00 horas del Este de Estados Unidos . Estas son las opciones de televisión y streaming anunciadas para seguir el encuentro.

País Canales de televisión Streaming online Horario del viernes 23 de octubre México Canal NU9VE, en televisión abierta; ESPN y FOX, en televisión de paga. ViX Premium, Disney+ y Fox One, según la oferta y disponibilidad de cada servicio en México. 18:00 horas, tiempo del centro de México. Estados Unidos: transmisión en inglés FOX. FOX One. También MLB.TV, pero con una suscripción autenticada mediante un proveedor de televisión de paga participante. 20:00 ET / 19:00 CT / 17:00 PT. Estados Unidos: transmisión en español FOX Deportes y Univision. Esta última tiene anunciado el Juego 1; FOX Deportes transmitirá toda la serie. MLB.TV contempla los encuentros transmitidos por FOX con autenticación de un proveedor participante; el anuncio consultado no especifica la disponibilidad de audio en español dentro de esta plataforma. 20:00 ET / 19:00 CT / 17:00 PT.

¿Dónde ver Rays vs. Brewers EN VIVO y EN DIRECTO en México?

En México, Canal NU9VE figura como la alternativa de televisión abierta para seguir el inicio del Clásico de Otoño, mientras que ESPN y FOX aparecen entre las opciones de televisión de paga. Para quienes prefieren verlo por internet, la cobertura publicada incluye ViX Premium, Disney+ y Fox One. El horario de referencia es las 18:00 horas de la Ciudad de México; conviene revisar la programación del servicio elegido antes del encuentro para identificar la señal y las condiciones de acceso.

¿Cómo ver el Juego 1 Rays vs. Brewers EN VIVO y EN DIRECTO en Estados Unidos?

En Estados Unidos, FOX transmitirá el partido en inglés y FOX One será la opción de streaming anunciada por MLB. Quienes busquen narración en español podrán verlo por FOX Deportes o Univision. La diferencia importante es que Univision tiene confirmado este primer encuentro, mientras que FOX Deportes ofrecerá los partidos de toda la Serie Mundial. El inicio está previsto para las 8:00 p. m. del Este, equivalentes a las 7:00 p. m. del Centro y las 5:00 p. m. del Pacífico .

¿Es suficiente tener MLB.TV para verlo en vivo?

Para la cobertura estadounidense, no basta con disponer únicamente de MLB.TV: el anuncio oficial exige que el suscriptor autentique también su acceso a la cadena mediante un proveedor de televisión de paga participante. Por ello, no debe presentarse MLB.TV como una alternativa de acceso independiente para este encuentro en Estados Unidos. Esta condición corresponde a la cobertura anunciada para ese mercado y no debe extrapolarse automáticamente a México.

¿A qué hora juega Rays vs. Brewers HOY por la Serie Mundial MLB 2026?

El partido entre Tampa Bay Rays y Milwaukee Brewers se jugará este viernes 23 de octubre de 2026 a las 19:00 en Perú, 18:00 en Ciudad de México y 20:00 del este de Estados Unidos. El encuentro corresponde al Juego 1 de la Serie Mundial y tendrá como escenario el American Family Field de Milwaukee.

País o territorio Hora local Fecha México — Ciudad de México 18:00 Viernes 23 de octubre Guatemala 18:00 Viernes 23 de octubre El Salvador 18:00 Viernes 23 de octubre Honduras 18:00 Viernes 23 de octubre Nicaragua 18:00 Viernes 23 de octubre Costa Rica 18:00 Viernes 23 de octubre Perú 19:00 Viernes 23 de octubre Colombia 19:00 Viernes 23 de octubre Ecuador — territorio continental 19:00 Viernes 23 de octubre Panamá 19:00 Viernes 23 de octubre Venezuela 20:00 Viernes 23 de octubre Bolivia 20:00 Viernes 23 de octubre República Dominicana 20:00 Viernes 23 de octubre Puerto Rico 20:00 Viernes 23 de octubre Cuba 20:00 Viernes 23 de octubre Argentina 21:00 Viernes 23 de octubre Uruguay 21:00 Viernes 23 de octubre Paraguay 21:00 Viernes 23 de octubre Chile — Santiago 21:00 Viernes 23 de octubre Brasil — Brasilia 21:00 Viernes 23 de octubre Estados Unidos — Los Ángeles 17:00 Viernes 23 de octubre Estados Unidos — Milwaukee 19:00 Viernes 23 de octubre Estados Unidos — Nueva York y Tampa 20:00 Viernes 23 de octubre España — península y Baleares 02:00 Sábado 24 de octubre

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en Perú, Ecuador, Colombia y Sudamérica

En Perú, Colombia y Ecuador continental, el encuentro comenzará a las 7:00 p. m.; en Argentina y Uruguay, a las 9:00 p. m . La cobertura anunciada para gran parte de Latinoamérica es a través de ESPN en televisión y Disney+ por internet. Para quienes lo sigan desde Perú, conviene revisar la guía del operador y la sección de deportes de Disney+ antes del inicio, ya que la información disponible no precisa qué señal numerada de ESPN llevará el partido en cada territorio.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en México

En México, el primer partido arrancará a las 6:00 p. m., hora del centro. La oferta anunciada incluye televisión abierta por Canal Nu9ve, además de las alternativas de paga ESPN y FOX . Por streaming, las opciones publicadas son Disney+, FOX One y ViX; el acceso dependerá de las condiciones de la suscripción correspondiente. Esto permite elegir entre seguirlo por televisión tradicional o desde una plataforma online, sin asumir que todas las alternativas sean gratuitas.

Cómo ver Rays vs. Brewers EN VIVO en Estados Unidos

En Estados Unidos, FOX transmitirá el encuentro a nivel nacional y FOX One será la alternativa de streaming anunciada. Los aficionados que prefieran una narración en español tendrán FOX Deportes y, específicamente para el Juego 1, Univisión . MLB también informa que la transmisión estará disponible para suscriptores de MLB.TV que autentiquen una suscripción a la cadena correspondiente mediante un proveedor de televisión de paga participante; por tanto, no debe presentarse MLB.TV como una opción de acceso sin requisitos adicionales.