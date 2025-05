Por el Grand Prix de Mónaco, Matías Zagazeta emprende un nuevo reto este domingo 25 de mayo, en la carrera correspondiente a la Fórmula 3. ¿Dónde ver esta gran cita deportiva? La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, con su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. ¿A qué hora comienzan a correr? La carrera principal está pactada para las 1:00 a.m. en horario para Perú, Colombia y Ecuador; con dos horas más en Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil (3:00 a.m.) y con una hora más en Chile, Venezuela y Bolivia (2:00 a.m.).

Matías Zagazeta disputará su segunda carrera consecutiva en el año este fin de semana. Siendo parte del Grand Prix de Mónaco, el piloto peruano buscará ser protagonista en una serie de carrera que empezaron este último jueves con las vueltas de práctica para afinar, de buena manera, las vueltas de clasificación y la carrera final del recorrido de la Fórmula 3.

Matías Zagazeta, buscará recuperarse en el ránking del puntaje de lo que va de la temporada. Después de sumar sus primeros puntos en la primera fecha en Australia, las dos jornadas siguientes no logró mejorar su posición por lo que si o si deberá lograr avanzar en esta ruta. Mañana estará disputando el último sprint previo a la carrera larga del domingo.

¿En dónde corre Matías Zagazeta el GP de la Fórmula 3?

Matías Zagazeta correrá en el GP de Mónaco de Fórmula 3, que se llevará a cabo en el Circuito de Mónaco, también conocido como Circuito de Montecarlo, que es un circuito urbano de 3.337 km de longitud. El circuito atraviesa las calles de Montecarlo y La Condamine, alrededor del puerto del Principado de Mónaco.

¿En qué canal ver a Matías Zagazeta en Perú?

ESPN es el canal que tiene los derechos para trasmitir el Grand Prix de Mónaco 2025 de la Fórmula 3 en Latinoamérica, donde se podrá ver a Matías Zagazeta, este servicio está disponible en las señales de MOVISTAR TV y DIRECTV. Asimismo, existe la alternativa de streaming en la plataforma de Disney Plus.

¿Cómo ver a Matías Zagazeta por internet?

Si estás en Latinoamérica y quieres ver correr a Matías Zagazeta por internet, deberás conectarte a la plataforma de streaming de Disney Plus, servicio donde podrás acceder a la trasmisión de ESPN de manera digital. Ojo, deberás tener una cuenta para cumplir con los requisitos.

¿A qué hora corre Matías Zagazeta en la Fórmula 3?

Según la zona horaria, el Grand Prix de Mónaco donde correrá el automovilista peruano se verá desde las 1:00 a.m. en Perú. Además, esto también rige para países como Colombia y Ecuador.

