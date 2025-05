Sporting Cristal volvió a mostrar su versión más frágil y sucumbió con mucha facilidad ante un Universitario de Deportes arrollador, convencido de lo que quería y que en todo momento justificó el 2-0, un resultado que tranquilamente pudo haber sido más amplio. Paulo Autuori, la cabeza de los rimenses, compareció ante los medios y analizó lo sucedido en un partido donde los suyos no estuvieron a la altura.

En primera instancia, fue inevitable que le preguntaran sobre lo sucedido en la previa, donde se generó todo un revuelo mediático por la decisión de la Comisión de Apelaciones de la Federación Peruana de Fútbol, la cual levantó la primera sanción sobre la ‘U’ y el partido pudo disputarse con hinchas en las tribunas.

Aunque el brasileño no ahondó en el tema, dejó en claro que es inevitable pensar que hay temas políticos de por medio cuando se dan este tipo de decisiones de último momento. “La última vez que estuve acá fue algo similar, yo vengo para hacer deporte, cuando se mezcla la política con el deporte, es algo que no debe pasar, no comento acerca de ello”, sostuvo.

Eso sí, Autuori recordó lo que vivió hace unos años cuando era entrenador de la Selección Peruana, y se vio en la obligación de renunciar luego de ser citado por el Congreso de la República para explicar su salario. “Cuando pasó eso tenía claro los problemas que iba a afrontar, desafortunadamente veo que los problemas se mantienen fuera y dentro de la cancha”, agregó.

En cuanto al desarrollo del partido en el Estadio Monumental, el técnico de Sporting Cristal se mostró disconforme con el rendimiento de sus jugadores, haciendo hincapié en la marcada superioridad de la ‘U’. Para el experimentado DT, todavía tienen mucho por mejorar.

“Aquí lo que controlamos es lo que sucede en el equipo, el partido, los entrenamientos. Me incomoda hablar del partido que hemos perdido, me gustaría perder partidos donde Enríquez fuera figura del partido, todavía en los partidos que hemos perdido eso no ha pasado”, manifestó.

“Uno que está involucrado en el fútbol no puede estar caliente cuando no se gana, ni tener euforia cuando se gana, estamos para desarrollar nuestro trabajo en la cancha y fuera de ella, un profesional debe entender eso”, añadió.

Autuori no dudó en elogiar a Universitario, remarcando el trabajo sostenido que vienen haciendo en los últimos años y que se evidenció en un encuentro como el de anoche. Cristal, por el contrario, todavía no tiene el rodaje que él necesita y eso se notó en la intensidad que ambos equipos mostraron en el encuentro.

“Estoy acostumbrado a felicitar a los rivales cuando ganan, la ‘U’ hizo un juego que está acostumbrado a hacer, nosotros sabemos de ello, creo que era posible evitar los goles que nos anotaron, necesitamos trabajar, el rival tiene un trabajo a largo plazo, un equipo ajustado y ganaron”, opinó.

Asimismo, el entrenador, de 68 años, habló de la fragilidad defensiva de su equipo. “En todos los partidos hemos sufrido goles, esto no puede continuar, goles evitables como los de hoy día. Habíamos crecido en la tabla del torneo local, era una linda oportunidad para mostrarnos que podíamos pelear el título del apertura”, añadió.

“En el fútbol no se cambia mucho de un partido al otro, para mí es sencillo hablar del tema físico pero me quedo molesto cuando eso pasa. No me gusta hablar de ello, el tema no es físico. Los goles de hoy fueron evitables y seguro no fue un tema físico”, aseveró.

Finalmente, Paulo Autuori no se guardó ninguna autocrítica y apuntó a lo débil que se mostraron sus futbolistas desde el aspecto mental, viéndose fácilmente superados cuando Universitario encontró la ventaja. Esto, por supuesto, se acentuó con la poca reacción que hubo en los rimenses en la etapa complementaria, donde la ‘U’ pudo haber ganado por más goles.

“Hay falta de comunicación y algunos están flojos mentalmente, en el mundo competitivo hay que ser fuertes mentalmente, tenemos que ir creciendo en las buenas y malas pero manteniendo la claridad que podemos levantar el nivel de juego pero que necesitaremos trabajo”, sentenció.

¿Cuándo volverá a jugar Sporting Cristal?

Luego de perder por 2-0 a manos de Universitario por la Liga 1 Te Apuesto, Sporting Cristal volverá a tener actividad la próxima semana cuando visite a Palmeiras, en el compromiso correspondiente a la fecha 6 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2025. Dicho duelo está programado para el miércoles 28 de mayo desde las7:30 p.m. y se disputará en el Allianz Parque.

En cuanto a la transmisión, esta estará a cargo de ESPN para toda Latinoamérica, canal disponible en la parrilla de teleoperadoras como DIRECTV, Movistar TV y Claro TV, demás de su versión de streaming en la plataforma de Disney Plus. Ojo, si no cuentas con ninguna de estas alternativas para disfrutar del partido, recuerda que podrás seguir el minuto a minuto a través de la web de Depor.

