La Fórmula 1 regresa este fin de semana con una de las carreras más esperadas de la temporada 2026: el Gran Premio de Barcelona-Cataluña. Los principales pilotos del campeonato volverán al Circuit de Barcelona-Catalunya para disputar una prueba que podría tener un impacto importante en la clasificación mundial.

Los aficionados de Latinoamérica buscan conocer dónde ver la carrera EN VIVO y qué opciones existen para seguir la transmisión a través de ESPN, Disney+ y F1 TV. Si no quieres perderte ningún detalle de la acción en pista, aquí te contamos cómo ver el GP de Barcelona-Cataluña por televisión y streaming, además de los horarios completos según tu país.

Cómo ver ESPN y Disney+ EN VIVO por TV o Internet

La carrera del GP de Barcelona-Cataluña podrá verse este 14 de junio en gran parte de Latinoamérica mediante ESPN, señal que cuenta con los derechos de transmisión de la Fórmula 1 en la región.

Los usuarios que tengan televisión por cable podrán seguir la carrera a través de los canales ESPN disponibles en su operador de TV de paga.

Además, la transmisión online estará disponible mediante Disney+, plataforma que incluye la programación deportiva de ESPN en varios países de América Latina. Para acceder al contenido es necesario contar con una suscripción activa al servicio.

Otra alternativa oficial es F1 TV, la plataforma propia de la Fórmula 1 que ofrece la carrera en vivo, cámaras exclusivas, radios de equipo, estadísticas en tiempo real y repeticiones bajo demanda.

Opciones para ver la carrera online

ESPN por televisión de paga.

Disney+ mediante suscripción.

F1 TV Pro (según disponibilidad en cada país).

Aplicaciones móviles y Smart TV compatibles con Disney+ y F1 TV.

Navegadores web desde computadoras y dispositivos móviles.

Cómo ver el GP de Barcelona-Cataluña en Latinoamérica y España

En Latinoamérica, la cobertura oficial de la Fórmula 1 está a cargo de ESPN y Disney+, por lo que los aficionados de países como Argentina, México, Colombia, Perú, Chile, Ecuador y Uruguay podrán seguir la carrera mediante estas plataformas.

En España, los derechos de transmisión pertenecen a DAZN F1. Los usuarios españoles podrán ver el Gran Premio en directo a través de la plataforma DAZN y de los operadores que incluyen este canal dentro de su oferta televisiva.

Asimismo, F1 TV continúa siendo una opción disponible en numerosos mercados internacionales para seguir la competición de manera oficial.

Horarios del GP de Barcelona-Cataluña 2026 por país

La carrera está programada para disputarse el domingo 14 de junio de 2026.

País Hora España 15:00 México 08:00 Guatemala 08:00 Honduras 08:00 El Salvador 08:00 Nicaragua 08:00 Costa Rica 08:00 Estados Unidos (Miami) 09:00 Panamá 09:00 Colombia 09:00 Perú 09:00 Ecuador 09:00 Venezuela 10:00 Bolivia 10:00 República Dominicana 10:00 Puerto Rico 10:00 Chile 10:00 Paraguay 10:00 Argentina 10:00 Uruguay 10:00