La gira europea de verano de la Fórmula 1 continúa este fin de semana con la celebración del esperado Gran Premio de Barcelona-Cataluña 2026. Los aficionados del automovilismo en México y la comunidad hispana en Estados Unidos se preparan para apoyar al piloto tapatío Sergio “Checo” Pérez en su búsqueda por un nuevo podio. Para no perder ningún detalle de la competencia, la transmisión oficial estará disponible a través de la señal de SKY Sports HD y la plataforma digital Izzi Go, opciones de televisión y streaming online que garantizan una cobertura completa en directo desde las primeras prácticas libres hasta la bandera a cuadros. La pista de Montmeló promete ser un escenario crucial para definir el rumbo del Campeonato Mundial de F1 en esta intensa temporada.

El líder del campeonato mundial, Kimi Antonelli, llega a España con una racha impresionante tras asegurar su quinta victoria consecutiva en Mónaco. El joven piloto de Mercedes ha consolidado su dominio en la categoría, dejando a su compañero de equipo George Russell con un déficit de 68 puntos y la urgencia de recuperar su nivel competitivo. Por su parte, el veterano Lewis Hamilton continúa su incansable búsqueda por conseguir su primer triunfo vestido con el rojo tradicional de la escudería Ferrari. El múltiple campeón del mundo ha acumulado podios recientes con segundos lugares, demostrando que la adaptación a su nuevo monoplaza avanza por un camino sumamente prometedor. Las colinas catalanas serán testigos de una batalla estratégica donde cada escudería buscará destronar al actual líder del certamen.

La presión aumenta en los garajes de Red Bull Racing y McLaren tras un decepcionante paso por las calles del principado monegasco el fin de semana anterior. Max Verstappen y Lando Norris llegan a territorio español con la obligación de recuperarse tras sufrir sorpresivas fallas técnicas que los obligaron a retirarse de la competencia. En este escenario de incertidumbre mecánica, la experiencia de Checo Pérez será fundamental para que el equipo austriaco logre estabilizar su rendimiento y sumar puntos vitales de cara al campeonato de constructores. Ambas escuderías necesitan establecer urgentemente la consistencia técnica que se espera de sus respectivos monoplazas para no ceder más terreno.

La carrera del GP de Barcelona-Cataluña 2026 se realizará en el Circuit de Barcelona-Catalunya. (Foto: Andrej Ivanov / AFP)

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¿Cómo ver SKY+ México en vivo, el GP de Barcelona-Cataluña 2026 en directo?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

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Horario, TV y dónde ver el GP de Barcelona-Cataluña 2026 en directo desde México

Fecha: Domingo 14 de junio de 2026

Domingo 14 de junio de 2026 Lugar: Circuito de Barcelona-Cataluña

Circuito de Barcelona-Cataluña Horario: 7:00 a.m. CDMX

7:00 a.m. CDMX Canal TV: Sky Sports HD

Sky Sports HD Streaming: Izzi Go